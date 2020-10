GF Vip, Elisabetta Gregoraci a ruota libera su Briatore: “Qui vomito di tutto, sono stata una signora per anni”, la replica in diretta.

Una puntata ricca di colpi di scena, quella di stasera del Grande Fratello Vip. Una puntata in cui, grande protagonista della serata, è stata Elisabetta Gregoraci. Prima, la showgirl ha commentato la particolare ‘simpatia’ nata nella Casa con Pierpaolo Pretelli. Successivamente, ad Elisabetta sono state mostrate le ultime dichiarazioni di Flavio Briatore a Il Fatto Quotidiano. Dichiarazioni forti, alle quali la conduttrice calabrese ha deciso di replicare in diretta, senza peli sulla lingua. Ecco cosa ha dichiarato durante la puntata di questa sera, venerdì 2 ottobre.

GF Vip, Elisabetta Gregoraci a ruota libera su Briatore: “Sono stata una signora per anni”, la replica in diretta

Elisabetta Gregoraci a ruota libera. È quello a cui abbiamo assistito durante la puntata di questa sera del Grande Fratello Vip. La showgirl è stata messa al corrente delle ultime dichiarazioni del suo ex marito Flavio Briatore sul suo conto. Dichiarazioni in cui l’imprenditore ha commentato l’esperienza della Gregoraci nella casa, ma non solo. E inevitabilmente, Elisabetta ha voluto replicare. Senza mezzi termini. “Io qui vomito di tutto, poi vediamo se fa il fenomeno così. Mi sono anche trattenuta e sono stata una signora per anni“. Inizia così la replica di Elisabetta, che ha deciso di rispondere punto per punto alle dichiarazioni del suo ex marito. “Quando ho conosciuto Flavio Briatore lui aveva già tutto, la casa in Sardegna, la casa a Londra, la casa a Montecarlo, aerei privati. Automaticamente, quando io ho deciso che la mia storia con lui stava per finire, queste cose qui le ho perse.” Ma aggiunge: “Tranne passare quindici giorni l’anno con mio figlio in vacanza, mi spetta! Poi che lui abbia una casa in Sardegna, e risparmi i soldi dell’hotel, e io abbia piacere di stare in casa sua così che mio figlio abbia un nido, è un altro paio di maniche”. La Gregoraci sottolinea come la notizia uscita subito dopo la loro separazione, secondo cui Flavio gli aveva lasciato molte cose, sono assolutamente false. Sulla questione ‘autonomia’, Elisabetta dichiara: “Io ho sempre lavorato, anche quando ero la signora Briatore, e tutte le volte che lui si arrabbiava e cercava magari di ostacolarmi nel mio lavoro, io sono andata dritta per la mia strada”.

Elisabetta conclude spiegando di essere dispiaciuta per questa intervista dell’ex marito, ritenendo che certe cose debbano restare private. La Gregoraci conclude spiegando che per le il GF è un lavoro: “Non mi vergogno di stare qua dentro, con questi ragazzi che sono stupendi. Quindi mi spiace per lui, se ne facesse una ragione”. Parole davvero forti, quelle di Elisabetta, pronunciate proprio durante la diretta di questa sera. Flavio Briatore deciderà di replicare nuovamente? Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi.