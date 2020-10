Paolo Gozzi è stato sposato prima di partecipare a Uomini e Donne: ecco le curiosità sul Cavaliere del Trono Over.

Paolo Gozzi è diventato indubbiamente uno dei personaggi più chiacchierati nel programma Uomini e Donne. Lo abbiamo conosciuto in qualità di Cavaliere del Trono Over: si è presentato nel programma per conoscere Gemma Galgani: proprio nelle ultime ore abbiamo visto in tv un allontanamento tra i due volti noti del parterre Over. Addirittura lui ha deciso di intraprendere una conoscenza con una donna che ha voglia di conoscerlo: Gemma ne è rimasta estremamente ferita. Il Gozzi è stato protagonista del dating show non solo per il flirt e le liti con la Dama più famosa del programma, ma anche per l’acceso scontro avuto con Armando Incarnato. Il napoletano ha accusato il Cavaliere di essere a Uomini e Donne solo per avere notorietà. I più curiosi però vogliono sapere qualcosa su Paolo…Prima di entrare nel programma per trovare una ‘dolce metà’, ha avuto altre storie? E’ stato sposato? Ecco qualche curiosità su Paolo Gozzi!

Uomini e Donne, chi è Paolo Gozzi: il passato che non tutti conoscono

Paolo Gozzi è nato a Vicenza nel 1958: del suo passato si sa ben poco essendo un uomo molto riservato. Attualmente non vive più a Vicenza ma per questioni lavorative si è trasferito in Romania. Lavora nel mondo delle auto: è un rivenditore di automobili ed ha deciso di partecipare al programma di Maria de Filippi per cercare una dolce metà. Ma è mai stato sposato? La risposta è sì! Sul web si legge che Paolo, prima di separarsi definitivamente, è stato sposato per 24 lunghi anni con una donna, madre di suo figlio. Purtroppo non si conosce l’identità della donna né i motivi per il quale i due hanno divorziato circa 2 anni fa. In pochi conoscono questo dettaglio sul suo passato. Riuscirà a far battere di nuovo il suo cuore? Non ci resta che continuare a seguire questa nuova avvincente stagione di Uomini e Donne!