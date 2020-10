A quanto ammonta il patrimonio della famosa cantante e personaggio televisivo Elettra Lamborghini? Le cifre sono davvero da capogiro!

Bolognese classe ’94: Elettra Lamborghini non ha bisogno di troppe presentazioni. Con il passare degli anni ha conquistato il cuore degli italiani e non solo con le sue hit, le sue performance e la sua simpatia. Come ben tutti sapranno, è la nipote dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’azienda di auto di lusso omonima: la giovane oltre ad essere dunque ereditiera, ha guadagnato notorietà grazie alla TV ed al suo successo discografico. Nonostante lavori a tempo pieno dedicandosi alla sua passione, l’hanno soprannominata la ‘Paris Hilton italiana’ proprio perchè ha una enorme eredità economica. Il lusso fa parte della sua quotidianità: è per questo che anche il suo corpo è diventato un vero e proprio gioiello. Ma voi volete sapere del suo patrimonio: vi riveliamo qualche dettaglio!

Elettra Lamborghini, sapete a quanto ammonta il suo patrimonio? Cifre da capogiro

Elettra Lamborghini è la giovane ereditiera più famosa d’Italia. Di lei si conosce praticamente tutto, essendo diventata anche super attiva sui social: ai suoi fan mostra il suo quotidiano, le sue attività, le sue passioni. Il lusso fa parte della sua vita: “Per me il lusso è la normalità, ci sono nata dentro. Fatico a dare un valore a ciò che acquisto, non guardo neanche il prezzo sul cartellino: se mi piace una cosa, la compro” raccontò in un’intervista a La Verità. Il suo corpo è diventato un ‘gioiello’: tra i suoi 40 piercing ci sarebbero 15 diamanti che si è fatta impiantare nella pelle, si tratta di microdermal. Qui possiamo vederne uno, sulla spalla:

Quanto è ricca dunque Elettra? Fare una stima non è facile: sembra esserlo davvero tanto dopo aver dichiarato non solo di non sapere neanche quante Lamborghini ma il suo patrimonio, si legge sul web, comprende anche marchi di lusso, hotel a 5 stelle, ristoranti, orologi, occhiali, profumi, abbigliamento. Sul web si legge che parliamo di un fatturato retail globale di circa 400 milioni di euro per la famiglia Lamborghini.