Elettra Lamborghini, spunta la prima foto delle nozze: abito splendido e dedica da brividi, ecco lo scatto pubblicato poco fa su Instagram, fan in delirio.

Elettra Lamborghini è finalmente convolata a nozze con il suo Afrojack, all’anagrafe Nick Van De Wall, il dj che le ha rubato il cuore. La cantante ha annunciato mesi fa che il suo fidanzato le aveva fatto la fatidica proposta e ha tenuto sempre informati e aggiornati i suoi tantissimi followers attraverso il suo profilo Instagram, svelando di tanto in tanto nuovi dettagli relativi al suo matrimonio. Con la pandemia, il lockdown e l’emergenza Coronavirus, Elettra ha anche rischiato di veder saltare le sue nozze, ma poi tutto è andato fortunatamente nel verso giusto e oggi, 26 settembre, la Lamborghini ha sposato Afrojack in una splendida location sul Lago di Como. L’evento, manco a dirlo, è stato curato nel minimo dettaglio da un wedding planner d’eccellenza, il grande Enzo Miccio, che si è occupato davvero di tutto. Elettra nei giorni scorsi ha avuto anche qualche problemino di salute, ma per fortuna tutto è scomparso nelle ultime ore, permettendole di vivere al meglio questa splendida giornata. Poco fa la cantante ha anche pubblicato sul suo profilo Instagram una foto delle nozze, lasciando tutti senza parole per la bellezza del suo abito. Siete curiosi di vedere lo scatto mozzafiato?

Elettra Lamborghini, spunta la prima foto delle nozze: abito splendido e dedica da brividi, ecco lo scatto mozzafiato

Elettra Lamborghini è sempre molto aperta e sincera con i suoi fan e non poteva non condividere con loro anche un momento del suo giorno più bello. Oggi, 26 settembre 2020, la cantante ha sposato infatti il suo fidanzato Afrojack e poco fa ha pubblicato una splendida foto delle sue nozze, con tanto di dedica da brividi. Nello scatto, si vedono Elettra e Nick, questo il vero nome di Afrojack, che si guardano complici e felici dopo aver pronunciato il fatidico ‘sì’, come si vede dal fatto che lui porta la fede al dito. Smoking classico per il dj, abito da favola per la sposa, che ha una scollatura molto profonda e una trasparenza su tutta la parte laterale del suo splendido vestito a sirena. Capelli semi raccolti per la cantante, che indossa anche un lunghissimo velo.

Dedica da brividi della cantante sotto il suo post, che ha ricevuto tantissimi like e commenti da parte dei suoi fan, felicissimi di poter condividere con lei, anche se da lontano, questo giorno indimenticabile.