Gabriel Garko ha pubblicato una foto del passato che ha incantato tutti: aveva solo 18 anni ed il suo fascino faceva già faville! Date un’occhiata.

Gabriel Garko al momento ha tutti i riflettori puntati. Il suo coming out è sulla bocca di tutti: Gabriel Garko, nome d’arte di Dario Gabriel Oliviero, nella casa del Grande Fratello VIP ha annunciato il suo orientamento sessuale. Si può dire che ha tolto la maschera, finalmente, ed a cuore aperto ora racconta tutti i suoi segreti. Nello studio di Verissimo ha raccontato di aver avuto una storia lunga 11 anni con Riccardo, che agli occhi di tutti era un semplice amico. Solo la sua famiglia conosceva il suo segreto: “I miei genitori e le mie sorelle non mi hanno mai giudicato per le mie scelte, anzi mi hanno sempre protetto e coperto” ha confessato. Gabriel finalmente riesce ad essere sé stesso ora che ha liberato il suo segreto. Il classe ’72 è sempre stato uno degli uomini più desiderati dalle donne italiane e non solo: siete curiose di vederlo a 18 anni? Il suo fascino faceva già faville! Guardate questa fotografia del passato.

Gabriel Garko a 18 anni: che fascino! La foto del passato incanta i fan

Gabriel Garko sul suo canale Instagram ha mostrato una foto del passato: “E poi ritrovi dei ricordi in un cassetto…18 anni si hanno una volta sola!” ha scritto come didascalia ed ha mostrato la sua bellezza, il suo fascino, quando era non appena maggiorenne! Siete curiosi? Guardate qui:

La sua bellezza ha sempre fatto faville: “Sarò anche brava a sciare ma ho la mente annebbiata da cotanta bellezza” scrive una fan sotto al post. “Mi dai qualche lezione?” scherza qualcun’altra. Insomma, era bello ed è tutt’oggi un uomo davvero fascinoso. Tutti i fan sono contenti di vederlo finalmente ‘liberato’ del suo grande segreto: ora può vivere la sua vita alla luce del sole.