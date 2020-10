Le Iene, Giulio Golia positivo al Coronavirus: l’annuncio è appena arrivato

Manca poco alla prima puntata de Le Iene, e Giulio Golia non sarà presente perché è positivo al Coronavirus: l’annuncio è appena arrivato

Dopo svariati mesi dalla prima iena positiva al Coronavirus Alessandro Politi, scopriamo oggi che è risultato positivo al Coronavirus l’amato inviato del programma televisivo di attualità ed approfondimento Le Iene. Giulio Golia non sarà presente nella prima puntata perché positivo al Covid-19. La notizia è arrivata pochi minuti fa sui social. E’ stato lui con un video a comunicare sulla piattaforma social di Facebook di aver contratto il Coronavirus. Una notizia inaspettata che ha lasciato di stucco le migliaia di persone che lo seguono nelle sue numero inchieste. Giulio sarebbe dovuto tornare in tv questo lunedì 5 Ottobre, con una particolare inchiesta che sarebbe andata in onda a Le Iene. Si è però sottoposto al tampone pochi giorni fa, ed ha saputo di essere affetto da Covid-19. Al momento è in quarantena e fortunatamente, come dice ai fan, sta bene, presenta solo mal di testa, ma tutto sommato le sue condizioni di salute sono buone.

Le Iene, Giulio Golia ha il Coronavirus: lo ha detto sui Social

La notizia risale ad appena 30 minuti fa. Era stato in contatto con una persona che aveva il Covid-19 e quindi prima di ritornare in Tv si è sottoposto al tampone. Dopo aver ricevuto il responso, Giulio Golia ha immediatamente informato con un VIDEO coloro che lo seguono sui social di Instagram e Facebook che non farà il suo ritorno negli studi Mediaset perché appunto il tampone per Coronavirus ha dato sfortunatamente esito positivo. Questo è quanto l’inviato più amato de Le Iene dice :”Purtroppo ho scoperto di essere entrato in contatto con una persona positiva al Coronavirus, sono corso a fare un tampone e ho avuto il responso: sono positivo anche io.”- Giulio però ci informa immediatamente delle sue condizioni di salute e fa sapere :”Sto bene, ho un leggero mal di testa, ma per ora mi sento abbastanza bene.”

Annuncia quindi di dover guardare dal divano di casa la prima puntata delle Iene che andrà in onda a partire da questo lunedì 5 Ottobre si Italia 1 :”Sono ovviamente in isolamento, e quindi non ci sarò per la prima puntata delle Iene, che guarderò con affetto dal divano di casa! Vi terrò aggiornati”. Attendiamo quindi aggiornamenti dalla Iena più seguita e gli auguriamo una pronta e buona guarigione!