Dalila Mucedero fidanzata di Massimiliano Morra, si scaglia duramente contro Adua Del Vesco: è successo subito dopo la puntata

Nella puntata andata in onda ieri del Grande Fratello Vip si è molto parlato della situazione e della discussione che ha visto protagonista il concorrente Massimiliano Morra. Da alcune indiscrezioni sorte in merito a delle conversazioni fatte all’interno della casa da parte della concorrente Adua Del Vesco, nonché ex di Massimiliano, giungono insinuazioni forti fatte nei confronti del concorrente. A quanto pare, Adua avrebbe confessato alle sue amiche e coinquiline della casa che Massimiliano Morra sia gay. Il conduttore Alfonso Signorini sceglie di mettere a conoscenza anche Morra di queste confessioni, ma nel momento in cui si apre il discorso, la concorrente Del Vesco nega le parole dette dichiarando di aver usato tutt’altri termini e di non aver mai insinuato l’omosessualità del suo ex. Poco dopo arriva una confessione da parte del concorrente Tommaso Zorzi, che chiamato a fare la propria nomination, fa il nome di Adua dichiarando che anche a lui, la giovane avrebbe detto che Massimiliano Morra fosse gay. A questo proposito, una volta terminata la puntata è la fidanzata di Massimiliano a voler dire la sua, scagliandosi contro Adua.

GF Vip, Dalila Mucedero si scaglia contro Adua Del Vesco

Al termine della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri 2 Ottobre su Canale 5, Dalila Mucedero, la compagna del concorrente Massimiliano Morra ha detto la sua sui social. La giovane lo scorso lunedì era stata ospite nella casa per incontrare il suo fidanzato e per fare chiarezza con la concorrente Adua Del Vesco. Se ben ricordate, tra le due non c’era stato un vero e proprio chiarimento, perché Adua si aspettava delle scuse da parte di Dalila, che dal canto suo invece ci ha tenuto a precisare che il comportamento della concorrente da quando ha fatto il suo ingresso nella casa non è stato proprio dei migliori nei confronti di Massimiliano. Tra le due quindi non c’è stato un vero e proprio chiarimento, sebbene sembrasse che all’interno della casa Adua e Massimiliano si fossero leggermente riavvicinati e grosso modo chiariti. A quanto pare però Adua ha sganciato un’altra bomba sul suo ex, dichiarando che Massimiliano fosse sempre stato gay. Dichiarazione poi da lei stessa immediatamente smentita ieri sera in puntata. Ma ciò non è bastato a far cadere immediatamente le accuse perché il concorrente Zorzi ha voluto far sapere che anche a lui Adua aveva detto quelle parole prima di entrare nella casa. A questo punto, Dalila decide di intervenire nuovamente sulla questione, perché non ci sta e non approva quanto detto dalla concorrente. E così dice la sua tramite le sue Instagram Stories. Dal suo profilo Instagram infatti, si può notare dalle Stories pubblicate che la Mucedero nel rispondere ad uno dei suoi followers che le faceva sapere di essersi ricreduto su Massimiliano, scrive :”Il vero ESSERE di una persona esce fuori piano piano. Tempo al tempo, ognuno avrà ciò che si merita.”

Per smascherare una persona occorre tempo, fa sapere Dalila, perché prima o poi tutti riceveranno quel che meritano! Vedremo un nuovo confronto fra le due? Chissà, intanto la giovane Dalila fa sapere di essere felicissima e fiera del percorso che Massimiliano sta facendo all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Continuamente infatti condivide messaggi di incoraggiamento per il suo fidanzato, spronandolo ad andare avanti così e di mettercela tutta!