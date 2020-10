Elettra Lamborghini, confessione dolorosa: “Sono due giorni che piango”

Elettra Lamborghini si è lasciata andare ad una confessione dolorosa tra le stories di Instagram: “Sono due giorni che piango”

Elettra Lamborghini è una delle cantanti più amate e seguite in Italia. Il suo successo ha avuto inizio con il singolo Pem Pem, divenuto in poco tempo una hit mondiale. La Lamborghini ha poi partecipato ad alcuni programmi televisivi, girati soprattutto in altri paesi, dove ha messo in mostra tutto il suo carattere. Di recente, invece, la cantante ha pubblicato il suo primo album, Tweerking Queen, ed ha partecipato alla settantesima edizione del Festival di Sanremo con il brano Musica (e il resto scompare). La rampolla della ricca famiglia italiana è anche molto seguita sui social, soprattutto su Instagram, dove conta più di sei milioni di seguaci. I suoi fan provengono da ogni parte del mondo.

Elettra Lamborghini, confessione dolorosa su Instagram

Dovrebbero essere giorni felici per Elettra Lamborghini: la cantante, lo scorso 26 settembre, ha sposato il suo Afrojack. La cerimonia privatissima è stata celebrata presso Villa Giovio Balbiano, a Ossuccio, sul Lago di Como. Hanno potuto partecipare solo pochi invitati e tutti si sono dovuti sottoporre al tampone. La Lamborghini ha coronato così il suo sogno d’amore. Elettra e Nick, il vero nome del deejay olandese, hanno ufficializzato la loro storia d’amore il 25 dicembre del 2019 e dopo quasi un anno sono convolati a nozze.

Dovrebbero essere giorni felici per Elettra ed invece la Lamborghini si è lasciata andare ad una confessione dolorosa tra le stories del popolare social network. La cantante ha pubblicato una foto insieme al marito, scrivendo: “Grazie. Sono due giorni che ti piango addosso in ogni istante, anche mentre mangiamo, ma tu mi sei comunque vicino“. L’artista ha voluto mostrare gratitudine verso il marito. Non sappiamo, però, per quale motivo Elettra Lamborghini sia triste. La cantante nei prossimi giorni potrebbe rivelarlo ai suoi fan.