Tu Si Que Vales, è scontro tra Rudy Zerbi e Teo Mammucari: volano parole forti in studio; ecco cosa è successo.

Ieri sera, sabato 3 ottobre, è andata in onda una nuova ricchissima puntata di Tu si que vales. Anche ieri, lo show del sabato sera targato Maria De Filippi ha regalato emozioni a non finire, tra performance emozionanti e le solite gag super esilaranti. E, ovviamente, non poteva mancare uno degli scontri più ‘iconici’ di Tu si que vales: quello tra Teo Mammucari e Rudy Zerbi. I due giudici, infatti, si sono punzecchiati anche durante la puntata di ieri. Sono volate parole abbastanza forti. Scopriamo cosa è successo.

Tu Si Que Vales, è scontro tra Rudy Zerbi e Teo Mammucari: ” “Ci hai messo dieci secondi per sparare questa ca****ta”.

Una puntata ricca di colpi di scena, quella di Tu si que vales andata in onda ieri sera, 3 ottobre, su Canale 5. Performance mozzafiato si sono alternate a gag esilaranti, ma, come sempre, non poteva mancare quello che è ormai lo scontro per eccellenza nella trasmissione di Canale 5: Teo Mammucari vs Rudi Zerbi! Già qualche puntata fa, i due giudici sono stati protagonisti di una lite piuttosto accesa, dove sono volate parole forti. E, anche ieri sera, il botta e risposta tra i due non è mancato. Come riporta Libero Quotidiano, tutto è nato durante l’esibizione di un allenatore cinofilo, che ha interpretato un brano di Fabri Fibra. Ebbene, durante le prove, Mammucari ha affermato: “Sarebbe stato meglio se avesse cantato il cane”. Ma, in puntata, Teo ha accusato Rudy di aver pronunciato quelle parole, parlando di “battuta fuori luogo”. Ma un replay mandato in onda durante la puntata ha salvato Rudy. Ma, se pensate che sia finita qui, vi sbagliate! Una nuova frecciatina è arrivata durante l’esibizione di un artista circense. Un’esibizione che ha convinto tutti, tranne Zerbi. Al quale Teo replica: “Ci hai messo dieci secondi per sparare questa ca****ta”.

Insomma, uno scontro senza fine, quello tra Rudy e Teo. Ma che “Tu si que vales” sarebbe senza le liti tra i due giudici? E voi, avete seguito la puntata di ieri della trasmissione targata Queen Mary? Quale è stata la vostra esibizione preferita?