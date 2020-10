Chi è Ana Mena: età, carriera e con chi è fidanzata la famosa cantante spagnola che sta scavalcando le classifiche musicali.

Da qualche estate è ormai diventata celebre anche in Italia, in realtà Ana Mena è una famosa cantante spagnola, ha iniziato ad esibirsi e riscontrare grande successo nel suo Paese. Nata a Estepona in Andalusia nel 1997, incomincia fin da bambina ad avvicinarsi alla musica grazie ai suoi genitori. A 9 anni partecipa all’edizione 2006 dei Veo Veo Awards, riuscendo ad ottenere la vittoria e debutta l’anno dopo con il suo singolo ‘Esta es mi illusion’. Possiamo dire che Ana ha mostrato di avere un talento innato, ottenendo un notevole successo già da piccola. La cantante è fidanzata con il calciatore del Milan, in prestito dal Real Madrid Brahim Diaz, fortemente voluto nella squadra rossonera da Paolo Maldini; è decisamente molto riservata e per questo sul suo profilo instangram preferisce condividere momenti dedicati al suo lavoro. Nonostante il successo ottenuto in Italia, infatti ha lavorato fin dal principio con Fred De Palma, Ana non parla italiano. E’ una ragazza molto sportiva, in particolare ha praticato nuoto e tennis e possiede una meravigliosa bellezza, fisico statuario da far invidia a chiunque. Oggi è molto famosa, grazie al suo profondo talento, che fin da subito ha colpito enormemente. Ripercorriamo insieme la carriera della meravigliosa cantante spagnola.

Chi è Ana Mena: la carriera della famosa cantante spagnola

Ana Mena è una cantante spagnola che ha iniziato da giovanissima ad esibirsi, diventando molto nota anche in Italia, grazie alle numerose collaborazioni con importanti artisti del panorama musicale italiano, come Fred De Palma e Rocco Hunt. Come preannunciato, la cantante ha partecipato all’età di 6 anni ai Veo Veo Awards, vincendo l’edizione. Parallelamente, si è dedicata anche alla carriera di attrice e dopo minimi ruoli in diverse serie spagnole, riesce ad ottenere una parte nel film ‘La pelle che abito’, di Pedro Almodovar, per il quale ha anche composto una bellissima colonna sonora. In Italia è diventata celebre inizialmente nel 2018, quando collabora insieme a Fred De Palma nel brano ‘D’estate non vale‘ e l’anno successivo con ‘Una volta ancora’. Canzoni che diventano nel giro di poco tempo veri e propri tormentoni estivi.

Ana Mena partecipa anche al Festival di Sanremo nel 2020, duettando con il noto ex concorrente di Amici, Riki, allora in gara. Pochi mesi fa, precisamente a luglio, la celebre cantante incide insieme al rapper Rocco Hunt “A un passo dalla luna“, un brano che raggiunge la prima posizione nella classifica delle tendenze su youtube e nella ‘Top 50 Italia’ di Spotify. Sembra che fra i due si sia creato un forte legame, ed è evidente anche dall’intensità delle loro performance, e dai diversi scatti apparsi sui social. Beh, possiamo certamente affermare che la bellissima cantante spagnola ha raggiunto negli anni un incredibile successo, scalando le classifiche musicali sia come solista sia nei diversi duetti che ha intrapreso con i numerosi artisti. Ana Mena possiede un talento innato, in grado di spaziare in diversi ambiti, da cantante ad attrice, una vera e propria potenza!

Segui anche il nostro canale instangram–>> clicca qui