Come sta Marco Carta? Allontanato da Live, arriva il suo annuncio

Come sta Marco Carta? Dopo essere stato allontanato da Live, arriva l’annuncio del cantante: le sue attuali condizioni di salute.

È questa la domanda che, in queste ultime ore, tutti ci stiamo ponendo: come sta Marco Carta? Sappiamo benissimo e, tra l’altro, lo abbiamo anche raccontato in un nostro recentissimo articolo, che l’ex cantante e vincitore di Amici sarebbe dovuto essere ospite alla puntata di Live-Non è la D’Urso di Domenica 4 Ottobre. Purtroppo, però, le cose non sono affatto andate come previsto. Dopo aver fatto entrare tutti i suoi ospiti del dibattito concentrato su Adua Del Vesco, Gabriel Garko e i presunti finti gossip, la padrona di casa ha spiegato perché c’era una seggiolina vuota in studio. Proprio lì, infatti, ci si sarebbe dovuto sedere il cantante sardo. Ma, a causa di una febbre, non ha potuto affatto presenziare in puntata. E, purtroppo, è stato anche allontanato dallo studio. Ecco, ma a distanza di meno di ventiquattro ore dal racconto in diretta televisiva, come sta adesso Marco Carta? A raccontare ogni cosa è stato il diretto interessato. Che, a Fq Magazine, ha svelato le sue attuali condizioni di salute. Ecco le sue parole.

Come sta Marco Carta? Adesso è arrivato il suo annuncio

A meno di ventiquattro ore dall’accaduto e, soprattutto, dalla notizia del suo allontanamento dagli studi di Live-Non è la D’Urso per febbre, Marco Carta ha deciso di rompere il silenzio. E, soprattutto, di spiegare dettagliatamente le sue attuali condizioni di salute. Dopo l’annuncio di Barbara D’Urso nel corso della diretta del suo prime time di Domenica 4 Ottobre, i fan dell’ex cantante ed ex vincitore di Amici si sono letteralmente allarmati. Ed è per questo motivo che il giovanissimo sardo ha voluto fare immediatamente chiarezza. E così, su FQ Magazine, ha spiegato come stanno realmente le cose. Ecco, ma come sta adesso Marco Carta? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, dopo l’alta temperatura riscontrata prima di entrare negli studi televisivi di Mediaset a Cologno Monzese, il cantante sardo stia decisamente meglio. Al Magazine, infatti, Marco Carta ha dichiarato di non avere più la febbre. Anzi, ha ‘giustificato’ l’alta temperatura dicendo che, nei giorni scorsi, aveva preso un po’ di pioggia e di freddezza a Salsomaggiore. Insomma, con queste parole, senza alcun dubbio, il cantante di Amici ha letteralmente tranquillizzato tutti. ‘Non ho il Covid e non ho nemmeno la febbre’,ha continuato a dire Marco Carta a FQ Magazine.

Come sta Marco Carta dopo il suo allontanamento a Live-Non è la D’Urso? Beh, come dicevamo precedentemente, fortunatamente sta bene. A FQ Magazine, il cantante ha svelato di non avere più la febbre e, tra l’altro, di essersi sottoposto al seriologico che ha confermato la sua negatività al Coronavirus.

