La splendida donna raffigurata in questa fotografia oggi è una cantante famosissima e di grande talento: riuscite a riconoscerla?

La splendida donna ritratta in questo scatto oggi è una cantante famosissima e di immenso talento: riuscite a riconoscerla? Siamo abituati a vederla con una chioma rosso fuoco e cortissima, ma la bellezza è rimasta invariata. Di chi si tratta? Della meravigliosa Orietta Berti, ovviamente! La celebre cantante classe 1943 ha iniziato la sua carriera da giovanissima e la sua voce strepitosa ha conquistato il pubblico italiano per anni, conferendole un successo incredibile. Forte di una carriera di immenso successo alle spalle, il suo brano “Fin che la barca va” è ancora oggi tra i più cantati, simbolo di un momento musicale particolarmente florido. Ospite in moltissime trasmissioni note, la famosissima cantante che avete ammirato in foto, si è cimentata anche nel ruolo di conduttrice e inviata speciale e ancora oggi è al centro dell’attenzione. Sposata dal 1967 con Osvaldo Peterlini, con cui ha avuto due figli e di cui è appena stato rivelato un incredibile retroscena sul matrimonio, Orietta Berti è amatissima dal pubblico e seguitissima sui social. Proprio sul suo profilo Instagram ha postato questa immagine, scopriamo i dettagli.

La protagonista della foto è la famosissima cantante Orietta Berti: trovate la somiglianza con oggi?

La bellissima Orietta Berti è molto attiva sui social e ama condividere con i suoi fan i dettagli della sua carriera lavorativa ricca di successi, ma anche ricordi della sua vita e piccoli aneddoti sul suo passato. In questo caso, la famosissima cantante, oggi dalla chioma rosso fuoco e il taglio corto, ha pubblicato questo scatto del 1973, come riporta la didascalia che accompagna la foto. Biondissima e con i capelli lunghi, Orietta Berti sembra irriconoscibile, ma a guardare bene il viso dai lineamenti delicati e gli occhi intensi non sono affatto cambiati. I fan hanno immediatamente inondato l’immagine con una serie infinita di complimenti, tutti meritatissimi, per la sua intramontabile bellezza. Di recente, la famosissima cantante è stata tra i concorrenti de Il cantante Mascherato, fortunatissimo talent show che tornerà presto a tenerci compagnia.

Avevate riconosciuto la splendida Orietta Berti nello scatto che vi abbiamo mostrato?