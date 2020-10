Domenica In, Giovanna Mezzogiorno: il drammatico lutto che ha affrontato

La splendida Giovanna Mezzogiorno si è raccontata nel programma Domenica In condotto da Mara Venier e ha parlato del drammatico lutto che ha dovuto affrontare.

La talentuosa attrice Giovanna Mezzogiorno è stata ospite di Domenica In, programma condotto dalla splendida Mara Venier e ha raccontato il drammatico lutto che ha dovuto affrontare. Domenica In ha segnato il ritorno dell’amatissima conduttrice Mara Venier che, con il suo carattere empatico e la sua simpatia riesce sempre a regalare momenti emozionanti e sorprendenti, come accaduto con l’improvvisata ad Elisa Isoardi qualche tempo fa. Nell’ultima puntata, tuttavia, l’intervista a Giovanna Mezzogiorno è stata un intermezzo molto toccante, soprattutto quando la meravigliosa artista ha raccontato dei suoi genitori. Giovanna Mezzogiorno, originaria di Roma, ha spiegato di aver iniziato a lavorare a soli diciannove anni e di essere stata sempre molto selettiva riguardo ai ruoli da interpretare. Ha dichiarato che i genitori possono essere orgogliosi e, a guardare la sua carriera, non possiamo che essere d’accordo con lei. Un momento molto toccante è stato quando Giovanna Mezzogiorno ha raccontato del drammatico lutto affrontato: i dettagli.

Domenica In, il drammatico lutto di Giovanna Mezzogiorno

La splendida e talentuosa Giovanna Mezzogiorno è un’attrice di immenso successo che ha ottenuto moltissimi riconoscimenti importanti: il David di Donatello, 4 Nastri d’argento e la lista potrebbe continuare a lungo. Non solo interprete cinematografica ma anche teatrale, a Domenica In ha raccontato come si sono conosciuti i genitori e spiegato che la madre ha dedicato la vita al padre. A questo punto Giovanna Mezzogiorno ha anche confidato alla conduttrice che la donna amava moltissimo il marito e quando questi ha avuto una figlia da un’altra donna lei la ha accettata. L’attrice ha chiarito, invece, di aver avuto un po’ di difficoltà inizialmente in quanto era un’adolescente, ma che adesso la ama profondamente proprio come una sorella. Giovanna Mezzogiorno ha poi parlato della morte del padre, un drammatico lutto avvenuto quando l’uomo aveva solo 51 anni, troppo presto, ha affermato. Un vuoto che è rimasto, nonostante lei lo porti nel cuore così come tante altre persone.