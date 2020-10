Uomini e Donne, chi è Biagio Di Maro: il tragico lutto, il lavoro e la vita privata del nuovo corteggiatore di Gemma Galgani.

Continuano le appassionanti avventure di Gemma Galgani in questa nuova ed incredibile edizione di Uomini e Donne. Ancora per un altro anno consecutivo, la simpaticissima dama del dating show di Canale 5 si è dimostrata, sin dal primo momento, la vera e propria protagonista indiscussa. E così, spesso e volentieri, al centro studio per raccontare le sue ultime vicende d’amore, la bellissima Galgani non perde mai occasione di poter catturare l’attenzione su di sé. Lo ha fatto anche qualche settimana fa. Quando, conclusa definitivamente la frequentazione con Nicola Vivarelli, Gemma ha iniziato a conoscere Paolo Gozzi, cavaliere arrivato a Roma soltanto per lei, e contemporaneamente anche Biagio. Tra i nuovo cavalieri, anche il cinquantatreenne Biagio Di Maro è una new entry nel parterre maschile di Uomini e Donne. E, sin dal suo primo momento, ha espresso la sua vicinanza a Gemma Galgani. Tra i due, a quanto pare, ci sarebbero stati soltanto dei messaggi fino a questo momento. Anche se, stando ad alcune anticipazioni de Il Vicolo delle News, sembrerebbe che tra i due sarebbe arrivato anche un bacio molto ‘particolare’. Insomma, si prevedono delle prossime puntate davvero imperdibili. Ma siete curiosi, quindi, di conoscere il nuovo corteggiatore di Uomini e Donne Biagio nel minimo dettaglio?

Uomini e Donne, chi è Biagio, il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani: lutto e lavoro

In concomitanza alla sua frequentazione con Paolo Gozzi, Gemma Galgani ha iniziato a conoscere e, perché no, anche a scambiarsi qualche messaggio con Biagio Di Maro, nuovo corteggiatore di Uomini e Donne. Che, seppure giunto all’interno dello studi di Cinecittà per trovare l’amore vero, non ha affatto perso occasione di farsi avanti con la bellissima dama torinese. I due, come dicevamo precedentemente, sembrerebbero nutrice un forte interesse reciproco. Tanto che, come riportato da Il Vicolo delle News, sembrerebbe che nelle ultime registrazioni i due abbiano confermato di essersi baciati. Insomma, sembrerebbe proprio che la bellissima Galgani abbia intenzioni davvero molto serie. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di lui? È stato il diretto interessato a raccontare qualche cosa in più su di lui. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il buon Biagio abbia cinquantatré anni. E che venga da Napoli. È proprio qui che, infatti, vive e svolge la sua professione da escavatore. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, sappiamo davvero molto poco. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che Biagio abbia ben tre figli, che, tra l’altro, lo hanno reso nonno. E che, purtroppo, è vedovo. Dopo ben ventisette anni di matrimonio, infatti, il corteggiatore di Uomini e Donne di Gemma ha subito la perdita di sua moglie. Una perdita, da come si può chiaramente immaginare, davvero dolorosa. E di cui, ancora adesso, ne soffre. Per quanto riguarda il suo profilo social ufficiale, invece, Biagio è abbastanza attivo. E, soprattutto, ama intrattenere il suo pubblico con fantastici selfie, teneri pensieri ed aforismi ed anche momenti trascorsi in compagnia di ottimi amici e in totale relax.

Insomma, sembrerebbe proprio che Biagio Di Maro, il nuovo corteggiatore di Gemma a Uomini e Donne, abbia tutte le carte in regola per rubare il cuore della dama torinese. Ci riuscirà seconda voi?

