GF VIP 5, anticipazioni bomba: brutta sorpresa per Elisabetta Gregoraci?

Stando alle anticipazioni della nuova puntata del GF VIP 5, questa sera potrebbe esserci una brutta sorpresa per Elisabetta Gregoraci

Questa sera andrà in onda una nuova puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, è ormai entrato nel vivo. Un eliminato (Fulvio Abbate), un abbandono (Flavia Vento), due squalificati (Fausto Leali e Denis Dosio) e addirittura un coming out in diretta (quello di Gabriel Garko). Il GF VIP 5, al momento, non si è fatto mancare veramente nulla. Tra i protagonisti di questa quinta edizione figura sicuramente Elisabetta Gregoraci. La modella e conduttrice televisiva è il pezzo da novanta scelto da Signorini per arricchire il cast del reality show. La calabrese, ormai single e libera da impegni, nella casa più spiata d’Italia ha iniziato una conoscenza con Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia la Notizia. La conduttrice, però, tiene il piede sul freno: fuori dalla casa del Grande Fratello, infatti, ha un figlio e una situazione ancora da risolvere con Flavio Briatore. Come avrà preso l’imprenditore l’avvicendamento della sua ex compagna con il modello ed ex velino di Striscia la Notizia? Questa sera, durante la puntata del reality show, scopriremo tutta la verità.

GF VIP 5, anticipazioni clamorose: cosa succederà ad Elisabetta Gregoraci?

Elisabetta Gregoraci è sicuramente uno dei personaggi più discussi della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl calabrese si è avvicinata molto a Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia la Notizia, e tra i due pare possa nascere una bellissima storia d’amore. La Gregoraci, però, deve risolvere prima alcune grane fuori dalla casa. Tra queste c’è la presenza ingombrante dell’ex compagno Flavio Briatore. I due sono stati sposati dal 2008 al 2017, quando hanno annunciato di essersi separati consensualmente. La coppia ha avuto anche un figlio, Nathan Falco, nato il 18 marzo del 2010. L’ombra di Briatore incombe ancora sulla vita della Gregoraci. L’uomo, secondo le anticipazioni sul GF VIP 5 apparse sul web, questa sera farà il suo ‘ingresso’ nella casa attraverso una lettera indirizzata direttamente alla sua ex moglie.

Quale sarà il contenuto della lettera? Briatore chiederà alla Gregoraci di continuare la conoscenza con l’ex velino oppure chiederà rispetto per quella che è stata la loro storia d’amore? Al momento non sappiamo altro, ma fatto sta che la lettera dell’imprenditore sarà il momento clou della puntata del GF VIP 5. L’appuntamento resta sempre alle 21:20 su Canale 5. Cosa succederà tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore?