Bugie, segreti, confessioni, coming out forzati: al GF Vip sta succedendo davvero di tutto e la vicenda tra Adua, Morra e Zorzi ne è la prova.

Questa edizione del GF Vip sta portando alla luce moltissimi segreti e delle realtà molto diverse da ciò che il pubblico per anni è stato indotto a credere. Ci riferiamo ovviamente alla vicenda che vede protagonisti Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. I due, che hanno lavorato per diverso tempo in varie fiction prodotte dalla Ares (Furore, Il Peccato e la Vergogna, Il bello delle donne, ecc.) avrebbero avuto una storia d’amore fuori dal set, almeno questo era quello che avevano fatto credere con vari servizi fotografici e interviste. Ora Adua e Massimiliano si sono ritrovati concorrenti nella stessa edizione del Grande Fratello Vip e anche se tra loro sarebbe definitivamente finita, era prevedibile che all’interno del reality sarebbero riaffiorati i perché e i percome del loro rapporto passato. Oggi Massimiliano risulta anche fidanzato con un’altra ragazza, Dalila Mucedero. Fin qui tutto abbastanza normale, se non fosse che negli ultimi giorni, una confidenza di Adua alle coinquiline Matilde Brandi e Dayane Mello avesse fatto scoppiare un vero putiferio dentro e fuori la Casa. Vediamo cosa è accaduto nel dettaglio.

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra: tutti i dettagli della vicenda

Nell’ultima settimana, Massimiliano Morra aveva ricevuto un’inaspettata dichiarazione d’interesse da parte di un’altra inquilina della Casa, Guenda Goria. L’attore aveva lasciato intendere che se non fosse stato fidanzato, avrebbe anche potuto prendere in considerazione un’eventuale approfondimento della conoscenza con la ragazza. Adua Del Vesco, però, parlando con la Brandi e la Mello, aveva detto che Morra stava fingendo con Guenda, che non avrebbe potuto provare interesse per lei come per nessuna donna, perché in realtà sarebbe gay. Durante la puntata di venerdì sera poi, quando è stata mostrata la clip in cui si sentiva Adua fare questa confidenza alle amiche, l’attrice ha negato tutto, dicendo di non aver mai pronunciato la parola ‘gay’, ma che la sua frase in riferimento a Massimiliano sarebbe stata ‘è uno stratega’. Ad aggiungere benzina sul fuoco poi ci ha pensato un altro concorrente, Tommaso Zorzi, il quale chiamato nel confessionale a fare la sua nomination, ha sbugiardato Adua dicendo che la nominava perché la ragazza avrebbe confidato anche a lui la stessa cosa su Morra quando si trovavano in albergo prima dell’inizio del reality. Le parole di Zorzi hanno ovviamente lasciato di stucco tutti, Signorini, gli opinionisti in studio e anche il pubblico a casa. Certo è che, dopo il coming out di Gabriel Garko che ha definitivamente confermato che la storia tra lui e la Del Vesco era stata solo frutto di un’operazione di marketing finalizzata ad accrescere il successo delle loro fiction, il dubbio anche sulla veridicità della storia tra Adua e Massimiliano si è fatto prepotente.

Vicenda Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, la loro storia era fittizia: la conferma definitiva arriva proprio da lui

Ospite ieri sera a ‘Non è l’Arena’ di Giletti, il produttore della Ares, Alberto Tarallo, ha finalmente messo fine ad ogni dubbio: il rapporto sentimentale tra Adua e Massimiliano non è mai esistito nella realtà ma fu creato ad arte con il consenso dei due attori per aumentare l’alone di magia attorno ai loro personaggi. Intanto, ieri sera durante la puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’, Lucherini, ufficio stampa dell’agenzia Ares, ha confermato l’inesistenza di un legame sentimentale tra i due attori: l’uomo ha infatti raccontato che quando andavo a trovarli a Zagarolo, dove Adua e Massimiliano vivevano nella villa di Tarallo, i due dormivano in bungalow diversi. Inoltre, in rete ci sono varie interviste in cui si vede Morra dare versioni contraddittorie riguardo alla sua storia con Adua: a volte ha raccontato di essere stato con lei per un anno, altre volte per due. Infine, la sorella di Adua, Francesca Cannavò, ha inviato una lettera a Barbara D’Urso che inchioderebbe Zorzi: secondo Francesca, sarebbe stato l’influencer ad andare nella camera d’albergo di Adua e a dirle che sapeva che Morra è gay.

La situazione è abbastanza ingarbugliata, staremo a vedere cosa accadrà stasera in puntata per poter farci un’idea più chiara.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui