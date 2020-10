Tommaso Zorzi, chi sono i suoi genitori e che lavoro fanno?

Per chi non conoscesse i genitori di Tommaso Zorzi, in questo articolo vi diciamo chi sono e che lavoro fanno

Tommaso Zorzi è un influencer, nonché concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Egli è nato a Milano, il 2 aprile del 1995 sotto il segno dell’Ariete. Ha vissuto per diversi anni a Londra, dove ha studiato Business Management e ha conseguito una laurea triennale in Economia. In seguito è tornato in Italia per costruire il suo futuro. Zorzi è diventato un volto conosciuto in seguito alla partecipazione alla prima edizione del programma Riccanza nella stagione 2016-2017. È stato proprio grazie al docu-reality che Zorzi ha conquistato l’appellativo di ‘figlio di papà’. I suoi genitori, infatti, sono molto ricchi, specialmente il padre, ma Zorzi non ama farsi chiamare ‘figlio di papà’: “In Italia vige ancora la credenza popolare che se ce la fai è perché sei un figlio di papà, se non ce la fai è perché non hai gli agganci giusti. Io voglio sfatare questo mito” ha dichiarato in un’intervista a Vanity Fair. Dopo la partecipazione al docu-reality, Zorzi ha coronato il suo sogno di creare uan casa di mosa, l’Aristopop. Tommaso non ha mai fatto segreto di essere un amante della moda e ha in cantiere una linea di scarpe da donna tutta sua. In tv poi ha figurato anche a Dance Dance Dance, a Pechino Express e come inviato de La Vita in diretta a Sanremo. Di recente, inoltre, ha condotto il pre-show de La Pupa e Il Secchione e Viceversa insieme a Giulia Salemi. Zorzi è stato molto amico con Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michelle Hunziker. Addirittura pare che la conduttrice sia stata la prima alla quale Zorzi ha rivelato di essere gay.

Chi sono i genitori di Tommaso Zorzi?

Tommaso Zorzi – come abbiamo già detto – si è guadagnato l’appellativo di ‘figlio di papà’ per la sua ricchezza. L’influencer è nato in una famiglia molto ricca. Il patrimonio familiare dipende soprattutto dagli incassi del padre, Lorenzo Zorzi, amministratore delegato di alcune importanti agenzie di comunicazione a Milano e proprietario di due aziende pubblicitarie di successo. Il padre, inoltre, sarebbe stato anche delegato del Teatro alla Scala di Milano. La madre invece, Armanda Frassinetti, secondo quanto si apprende sarebbe una dietista. La sorella, invece, sarebbe molto somigliante a lui.

I suoi genitori si sono separati e lui vive a Milano, a 350 metri dalla casa della mamma, con la quale ha un rapporto di odio e amore: “Una volta non ci siamo parlati per un mese, ma poi abbiamo fatto la pace ed era come se non fosse successo nulla”, ha rivelato nell’intervista a Vanity Fair. Tommaso Zorzi era legatissimo anche alla nonna, morta lo scorso maggio.