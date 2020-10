La bimba in questa foto oggi è un attrice bellissima che fa letteralmente impazzire i fan con il suo fascino e talento: riuscite a riconoscerla?

La bimba ritratta in questo scatto oggi è un’attrice di grande successo, bellissima e talentuosa oltre che famosissima e catalizza l’attenzione dei fan con il suo fascino e le sue grandi doti di interprete: riuscite a riconoscerla? Sorella di un altro attore con cui a volte ha condiviso il set, ha iniziato la sua carriera fin da piccolissima come modella e si è poi diplomata all’Accademia d’Arte Drammatica di Roma. L’abbiamo ammirata in moltissime fiction di incredibile successo al fianco di volti famosi dello spettacolo, come Gabriel Garko, che si è di recente raccontato a Verissimo. Allora, riuscite a riconoscere questa bimba in foto, oggi attrice bellissima e di immenso successo? Si tratta della splendida Manuela Arcuri, ovviamente! Lo scatto è stato postato dall’attrice sul suo profilo Instagram e ha ottenuto una valanga di like e complimenti. Manuela Arcuri è una delle più famose e apprezzate attrici del panorama televisivo che abbiamo potuto ammirare in moltissimi progetti come Il peccato e la vergogna, Io non dimentico e il meraviglioso Pupetta- Il coraggio e la passione. Non solo attrice, ma anche conduttrice, ha anche preso parte al talent show Ballando con le stelle.

La bimba in questa foto è la bellissima attrice Manuela Arcuri

Oggi è un’attrice di successo e bellissima che con il suo fisico statuario e il viso dai lineamenti splendidi fa impazzire i fan. Ad osservare bene l’immagine, possiamo notare quanto lo sguardo profondo degli occhi da gatta sia lo stesso e il sorriso luminoso, aperto, non è cambiato affatto. Manuela Arcuri ha condiviso lo scatto sul suo profilo Instagram spiegando nella didascalia che risale ai suoi tre anni, quando si trovava sul Lago di Como. L’attrice ha aggiunto che rivedere queste immagini l’ha fatta riflettere sul tempo che passa e su quanto sia prezioso ogni attimo della vita. “Ogni attimo merita di essere vissuto con l’entusiasmo di un bambino” ha scritto e le sue parole sono piene di verità. Oggi la bellissima bimba che vi abbiamo mostrato in foto, attrice di successo e dal grande talento, è madre di un bambino Mattia. Manuela Arcuri è una mamma meravigliosa che si è dedicata con tutto l’amore infinito che prova al suo splendido bambino.

E voi, avevate riconosciuto la splendida attrice in questa dolce bimba ritratta in foto?