Francesco Oppini e Tommaso Zorzi l’hanno combinata grossa: il panico questa notte nel salotto del GF VIP, guardate cos’è successo!

Le luci nella casa del Grande Fratello VIP sono sempre accese: l’edizione in corso sta regalando tantissimi colpi di scena e sta facendo chiacchierare davvero molto. Dal giorno in cui è stata aperta la casa di Cinecittà si sono aperte grosse danze: Flavia Vento a poche ore dal suo ingresso ha deciso di abbandonare il gioco, Tommaso Zorzi si è ammalato e la De Blanck si è spogliata nuda avanti le telecamere. I colpi di scena sono proseguiti con il caso Adua Del Vesco-Massimiliano Morra, ad oggi il tema più chiacchierato e discusso: qual è la verità sul loro passato? I coinquilini e concorrenti del reality si interrogano su quanto sta accadendo ai loro due compagni d’avventura: Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si sono fatti più di una domanda. Sono loro due gli stessi che nella notte hanno fatto scoppiare qualche minuto di panico: sapete perchè? Guardate cosa è successo nel salotto del GF VIP.

GF VIP, panico nella notte: i concorrenti costretti a intervenire

Nella casa del GF VIP questa notte alcuni concorrenti hanno avuto davvero tanta paura: c’è un video comparso sul portale ufficiale del reality che titola ‘Rissa nella notte tra Tommaso e Francesco’. Il video all’inizio mostra i due concorrenti litigare. Subito dopo si vede Francesco che comincia ad usare toni forti contro il suo coinquilino e prova a dargli contro: è in quel momento che intervengono di corsa Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli pronti a fermare Oppini intento a far scoppiare una rissa. Nel giro di pochissimi secondi però cambia tutto: i due gieffini, complici, scoppiano a ridere! Hanno fatto credere a tutti di aver litigato e di voler far scoppiare una rissa. La verità è che avevano deciso di fare uno scherzo ai loro coinquilini: ci sono riusciti! Tra Tommaso e Francesco è scoppiata una splendida amicizia, sembrava strano a tutti il loro forte litigio.

Oppini protagonista

Il figlio di Alba Parietti è diventato in poco tempo uno dei protagonisti del reality: regala momenti imperdibili ai suoi compagni di avventura ed anche al pubblico che lo segue da casa. Con le sue imitazioni fa ridere davvero tutti: ha notato diversi atteggiamenti del suo amico Tommaso e spesso si diverte ad imitare il suo modo di comportarsi e di camminare. Il video dell’imitazione, pubblicato sulla pagina Instagram del programma, è diventato subito virale: il conduttore Alfonso Signorini ha fatto ripetere il piccolo sketch anche durante una puntata!