Nella casa del GF VIP i concorrenti Francesco Oppini e Tommaso Zorzi si interrogano sul caso Del Vesco-Morra: una risposta a tanti quesiti non è ancora arrivata.

Nella casa del GF VIP uno dei discorsi più frequente è quello che riguarda il caso di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. I due attori sono entrati a far parte del reality facendo credere a tutti di esser stati insieme anni fa, di aver avuto una storia particolare: nella prima puntata il loro saluto fece chiacchierare tutti. Cosa è successo poi? Nell’ultima diretta andata in onda, lunedì 5 ottobre, Massimiliano e Adua hanno rivelato di non esser mai stati insieme: inoltre da diversi giorni si parla di una presunta omosessualità dell’attore. La voce messa in giro è partita proprio da Adua che avrebbe fatto una confessione alle sue amiche coinquiline della casa di Cinecittà, prima di negare poi tutto. Ma qual è la verità? Nessuno riesce a scoprirla: Tommazo Zorzi e Francesco Oppini si sono fatti alcune domande curiose…

GF VIP, “Ma gli autori lo sapevano?”: Oppini e Zorzi aprono di nuovo il caso

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini nella casa del GF VIP si sono interrogati sul caso che sta facendo chiacchierare tutti, quello che riguarda Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. “Perchè privarsi della propria vita? Perchè litigavano la prima sera?” si è chiesto Oppini, rivolgendosi al suo compagno di avventure. “Perchè si erano mollati, una puntata su questa cosa” ha risposto Tommaso con fare ironico. “Perchè parlavano di essersi mollati? Ma gli autori lo sapevano?” ha continuato Francesco. “No, neanche loro. Qui siamo a livelli proprio…La prima puntata ‘tu mi hai fatto soffrire’. La seconda puntata ‘il mio ex fidanzato Garko è gay’. La terza ‘quando soffrivo di anoressia tu non c’eri’. La quarta ‘non siamo mai stati insieme’” ha replicato Tommaso. “Ma poi perchè ha detto che è gay?” ha continuato Oppini. Anche i concorrenti della casa si interrogano sulla vicenda: verranno mai fuori le giuste risposte?