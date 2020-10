Alessia Marcuzzi era un ‘piccolo genio’: cosa ha fatto da bambina, ecco l’incredibile retroscena sulla conduttrice, nessuno lo sapeva.

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate della nostra televisione. Bellissima e talentuosa, è sempre stata molto apprezzata per il suo modo di lavorare. In questo periodo è impegnata con Temptation Island, che la vede per la seconda volta al timone dopo l’enorme successo e i tanti complimenti ricevuti alla sua prima conduzione del reality sulle coppie. Sempre molto empatica e vicina i protagonisti, la Marcuzzi mostra sempre grande sensibilità e per questo è ancora più amata dal pubblico. Molto seguita anche sui social, ha un successo incredibile sul suo profilo Instagram, che conta ben 5 milioni di followers. Del resto Alessia condivide davvero molto sui social, pubblicando diversi momenti del suo lavoro e della sua vita quotidiana, anche quelli più ‘casalinghi’. Ultimamente è finita anche sotto i riflettori per la sua vita privata e per la presunta relazione con Stefano De Martino, che entrambi hanno smentito con forza. Insomma, su Alessia sappiamo davvero tutto, ma c’è un retroscena sulla sua infanzia che conoscono davvero in pochi. Sapete, ad esempio, che da bambina era considerata un ‘piccolo genio’? Ecco l’incredibile motivo.

Alessia Marcuzzi è un personaggio amato e super seguito e finisce spesso e volentieri sotto la lente di ingrandimento del gossip. Di lei e della sua vita presente e passata si sa davvero tutto, ma ci sono alcuni retroscena sulla sua infanzia che non tutti conoscono. Sapete, ad esempio, che la Marcuzzi da bambina era considerata un ‘piccolo genio’? Ma soprattutto, sapete il perché? Stando a quanto si apprende sul web, infatti, Alessia da bambina era un vero prodigio e lo avrebbe dimostrato in particolare in due occasioni. Sembra che la conduttrice abbia imparato a leggere addirittura a 3 anni, insomma davvero piccolissima. Quasi nessuno, infatti, impara a leggere a questa età, è davvero incredibile, non trovate? Non è tutto però, perché c’è un altro evento che ha segnato la vita della Marcuzzi, ovvero che ha finito il liceo a soli 16 anni, dunque almeno due anni prima di quanto accade di solito.

Insomma, se c’è una cosa che davvero non si può mettere in dubbio della bellissima Alessia, è la sua intelligenza e la sua capacità di imparare in fretta. Siete d’accordo?