Sta andando in onda proprio adesso la nuova puntata di Temptation Island e per la dolce Speranza il falò è un momento durissimo: i video shock del fidanzato.

La nuova puntata del programma è iniziata con il falò di confronto tra Davide e Serena che ha avuto un epilogo davvero inaspettato. Per Speranza, invece, Temptatio Island si apre in un clima di tensione, un momento davvero drammatico quando si ritrova a guardare dei video shock con protagonista il suo fidanzato, Alberto. Il giovane è sempre più vicino alla single Nunzia e i due condividono momenti di grande intimità e vicinanza. Speranza non ha potuto fare altro che guardare Alberto vivere i momenti assoluta intensità con la tentatrice. I due appaiono sempre più vicini, soprattutto durante alcuni bagni in piscina da soli. Le immagini sono state davvero uno shock per la dolce Speranza che sta affrontando in modo completamente diverso la sua avventura a Temptation Island. Alberto, dal canto suo, ha dichiarato al falò di sentirsi sereno, una cosa per lui indispensabile e di star tornando a essere una persona sempre sorridente, come una volta. Quando Alessia Marcuzzi gli ha domandato se desiderasse o meno vedere un video di Speranza, ha risposto che qualsiasi cosa sarebbe andata bene. Rientrato nel villaggio senza alcun video, Alberto si è subito precipitato dalla single Nunzia.

Temptation Island, grande shock per Speranza che scoppia in lacrime

Per Speranza la nuova puntata di Temptation Island è stato uno vero shock a causa dei filmanti che si è ritrovata a guardare. La ragazza ha spiegato alla conduttrice, Alessia Marcuzzi, di vergognarsi profondamente per il comportamento del fidanzato e di non riconoscerlo. Speranza ha confessato di sentirsi morire e voler sprofondare, ma che ha bisogno di un quadro completo per poter uscire dal programma a testa alta e, per una volta, vuole essere lei a decidere come non ha mai fatto prima. La ragazza ammette di provare ancora dei sentimenti per Alberto, perché sedici anni non si cancellano, ma di voler prendere del tempo e resistere fino a quando potrà per arrivare al falò di confronto con tutte le carte in mano. Un momento davvero di grande shock e dolore per la dolce Speranza che è poi crollata una volta tornata nel villaggio delle fidanzate di Temptation Island.

Non ci resta che continuare a seguire Temptation Island per scoprire come evolverà la situazione.