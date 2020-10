Temptation Island, falò di confronto tra Davide e Serena: incredibile finale

Temptation Island, la puntata si apre con il falò di confronto tra Davide e Serena: ecco l’incredibile finale della coppia

Sta andando in onda proprio in questo momento la nuova puntata di Temptation Island, il programma condotto dalla splendida Alessia Marcuzzi che accompagna diverse coppie nel loro “viaggio nei sentimenti”. Se nelle anticipazioni abbiamo avuto modo di scoprire una Speranza sotto shock a causa di Alberto, la puntata di questa sera si è aperta con il confronto tra Davide e Serena, arrivata per il falò di confronto immediato chiesto dal fidanzato dopo aver visto la sua complicità con il single Ettore. Ricordiamo che fin dall’arrivo sull’isola Serena aveva colpito in particolare due dei tentatori tanto da spingerli ad un gesto eclatante mai accaduto prima. I toni dei due fidanzati sono pacati, nonostante durante la visione dei filmati Serena abbia spiegato di aver ritrovato la sua leggerezza, di cui aveva davvero bisogno. La ragazza ha spiegato a Davide che i problemi tra loro non si limitano alla gelosia, ma che il punto principale è che lei ha maturato la consapevolezza di non volere un rapporto del genere, sebbene non metta in dubbio il sentimento che la lega a lui.

Davide e Serena, incredibile finale per la loro avventura a Temptation Island

Serena ha continuato a esternare le verità a cui è arrivata durante il percorso a Temptation Island durante il falò di confronto: ha dichiarato che se lei e Davide usciranno insieme lui deve essere consapevole di dover cambiare altrimenti preferisce uscire da sola. Il fidanzato, dal canto suo, ha affermato di essere innamorato di lei e che la sua felicità viene prima di tutto però non riesce a superare il fatto che lei non abbia pensato a lui, cosa che la ragazza smentisce. Davide spiega di aver paura che Serena stia portando avanti un rapporto credendo di essere innamorata, cosa che l’ha ferita molto. Davide e Serena, protagonisti del viaggio nei sentimenti di Temptation Island, si sono stretti improvvisamente in un abbraccio durante il falò di confronto e lui ha spiegato, di fronte alle lacrime di lei, di aver capito il percorso della fidanzata. Alla fine, i due hanno scelto di uscire insieme dal programma.

E voi, vi aspettavate questo finale per la coppia di fidanzati?