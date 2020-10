Cecilia Rodriguez: “Faccio fatica a parlare”, lo sfogo dell’argentina

Cecilia Rodriguez racconta il motivo per il quale non riesce a parlare correttamente: ecco lo sfogo dell’argentina su Instagram.

La famosissima argentina non ha bisogno di presentazioni: Cecilia Rodriguez ha conquistato l’Italia con la sua dolcezza e la sua simpatia oltre che con le sue forme da capogiro. La sorella di Belen ha partecipato a vari reality come L’Isola dei Famosi ed il Grande Fratello VIP: proprio in quest’ultimo ha conosciuto il suo attuale compagno, Ignazio Moser. Ricorderanno tutti cosa è accaduto nella casa più spiata d’Italia: Chechu quando è entrata a far parte del reality era fidanzata con Francesco Monte ma l’arrivo di Nacho nella casa ha stravolto completamente i suoi piani. Dopo una piccola crisi vissuta in estate, i due oggi vivono a pieno la loro storia d’amore. Negli ultimi minuti, l’argentina è tornata a parlare con i suoi follower di Instagram: non lo faceva da un po’! Ha raccontato di non sopportare più la vita di città: è in cerca per questo motivo di ‘soluzioni alternative’. Ha fatto però un altro sfogo che ha catturato l’attenzione di tutti: ha svelato perchè non riesce a parlar bene! Ecco le parole di Cecilia.

Cecilia Rodriguez: “Faccio fatica a parlare”, cosa è successo all’argentina

Cecilia Rodriguez ha parlato ai suoi fan su Instagram pochissimi minuti fa: l’argentina ha rivelato di avere un problema nel ‘parlare’. La modella ed ex gieffina ha confidato ai suoi fan di aver deciso di prendersi cura del suo sorriso: ha applicato sui denti un apparecchio e sta riscontrando alcune difficoltà. Spesso non riesce a parlare bene. “Faccio fatica a parlare. Ho messo l’apparecchio, faccio veramente fatica a parlare. Sono stata due settimane con la lingua tagliata ma ce la farò. Certe volte mi viene voglia di strappare apparecchio e denti, però sarò paziente. Devo farcela“: è questo lo sfogo fatto dalla Chechu pochissimi minuti fa.