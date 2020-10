Una terribile disavventura per Cristiano Ronaldo, accaduta nella villa in Portogallo del campione: presenti la madre e il fratello, ecco cos’è successo.

Cristiano Ronaldo è uno dei più grandi calciatori al mondo: di origine portoghese, al momento fa parte della Juventus e ricopre il ruolo di attaccante. Dopo la morte del padre a causa di problemi legati al consumo di alcol, il giovane campione, che ha un fratello e due sorelle, ha iniziato a giocare a calcio a soli sette anni. Il suo innato talento e la sua tecnica incredibile lo portano a proseguire nell’ambito calcistico e la sua carriera prosegue senza intoppi ma zeppa di immensi successi. Dopo aver giocato per il Manchester United ed essere diventato l’adolescente più costoso acquistato dal calcio inglese, passa al Real Madrid e vince la Scarpa d’oro. Il giovane si conferma un fenomeno e conquista per cinque volte il prestigioso pallone d’oro. Purtroppo, Cristiano Ronaldo si è ritrovato ad affrontare una terribile disavventura, accaduta alla presenza della madre e del fratello: ecco cos’è successo.

Terribile disavventura per Cristiano Ronaldo, ecco i dettagli

Il campione Cristiano Ronaldo risiede al momento in italia in quanto giocatore della Juventus, ma possiede una villa in Portogallo, per la precisione a Madeira. Proprio all’interno dell’abitazione dal valore di 7 milioni è accaduta la terribile disavventura che ha coinvolto Cristiano Ronaldo, la madre e il fratello. Pare che un ladro sia entrato attraverso il garage mentre il calciatore si trovava nel mezzo di una partita e abbia rubato una maglietta del campione che riportava il suo autografo e altri svariati oggetti, sebbene di poco valore. All’interno della villa, in quel momento, si trovavano la mamma di Cristiano Ronaldo e suo fratello che, tuttavia, sembrano non essersi accorti dell’intrusione. Grazie alle telecamere presenti, sembra che la polizia sia riuscita a riconoscere l’intruso, sebbene non sia ancora riuscita ad arrestarlo. Al momento non ci sono ancora ulteriori dettagli, nè il campione, di cui si vocifera riguardo al possibile matrimonio con la compagna, Georgina Rodriguez, ha rilasciato dichiarazioni. Una terribile disavventura per Cristiano Ronaldo che, molto probabilmente, sarà stato preoccupato solo per l’incolumità dei familiari.

Ci auguriamo che la vicenda si risolva per il meglio e che il colpevole sia individuato dalle forze dell’ordine.