Luciana Littizzetto è uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico italiano, ma sapete che lavoro faceva prima del successo e in cosa è laureata? Scopriamolo!

La mitica Luciana Littizzetto è un volto noto del panorama televisivo italiano: comica, attrice, conduttrice, il suo talento artistico è incredibile e la rendono amatissima dal pubblico. Originaria di Torino, inizia ad esibirsi come cabarettista prima di approdare sul piccolo schermo. Dopo aver esordito in Rai con Avanzi, si cimenta nel teatro e nel ruolo di attrice, partecipando al celebre film Tre Uomini e una Gamba con Aldo, Giovanni e Giacomo. La sua carriera è inarrestabile e costellata di grandi successi: partecipa ad alcune puntate di Mai Dire Gol, di Zelig e intanto continua a recitare in un film dopo l’altro. Al contempo, pubblica diversi libri ed è ospite in molteplici trasmissioni come Stasera pago io di Fiorello e il magnifico C’è posta per te di Maria De Filippi. Da anni Luciana Littizzetto è ormaiun volto storico di Che Tempo che fa condotto da Fabio Fazio, in cui i suoi monologhi riscuotono sempre un grande consenso grazie alla sua ironia travolgente. Una donna splendida e forte di un talento incredibile, ma sapete che lavoro faceva Luciana Littizzetto prima del successo e in cosa è laureata? Scopriamolo!

Luciana Littizzetto, in cosa è laureata e che lavoro faceva prima del successo

La talentuosa Luciana Littizzetto ha l’arte nel sangue: si è diplomata in pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi e si è poi laureata in lettere alla Facoltà di Magistero dell’Università di Torino. Ha inoltre frequentato una scuola di recitazione, all’istituto d’arte e spettacolo di Moncalieri. Prima del successo e grazie a questo percorso di studi incredibile, Luciana Littizzetto ha svolto un lavoro dal ruolo molto diverso da come siamo abituati a vederla in televisione. Per nove lunghi anni ha insegnato musica nella scuola media “Carlo Levi”. La sua vena artistica è perfettamente evidente dal suo incredibile curriculum culturale e il talento innato che ha coltivato l’ha resa una delle donne più apprezzate della televisione italiana. Amatissima dal pubblico, il suo profilo Instagram conta quasi tre milioni di follower. I fan l’adorano per il suo carattere schietto, sincero e irriverente forte di quel senso di spontaneità e ironia che riesce a conquistare in ogni circostanza. Di recente la strepitosa Luciana Littizzetto ha avuto un piccolo incidente, di cui ha parlato sempre con la sua immensa simpatia e noi non possiamo che augurarle di rimettersi al più presto!

Sapevate che Luciana Littizzetto è stata un’insegnante per nove anni?