Red Ronnie: età, carriera e la lunga storia d’amore con Morena 

View this post on Instagram

3 luglio 1977 sembrava quasi un gioco. Chi avrebbe immaginato che sarebbe durato tanti anni. Non ricordo neppure quando con Morena decidemmo di sposarci. Mi sembra venne come cosa naturale. Scegliemmo la chiesa di Sant’Alberto perchè lì avevo vissuto i primi quattro anni della mia vita e perché conoscevo il parroco, Don Dino. “Dovreste venire a fare il corso prematrimoniale, è obbligatorio” “Don Dino, cosa potresti insegnarmi che io già non sappia? Ti ricordo che ho fatto quattro anni di seminario. Scrivi che lo abbiamo fatto. Ci vediamo il giorno del matrimonio” “Va bene” Anni dopo il parroco di Pieve di Cento scoprì che Don Dino si era dimenticato di registrare il matrimionio e che aveva rimediato lui 😂😂😂 Ci sposammo di pomeriggio, perché prima c’era in TV il GP di Formula 1. Da pochi mesi io trasmettevo nella radio figlia di quella Marconi & Co. fatta con Guccini, Dalla e Bonvi. Si chiamava Il Premiato Circo Volante del Barone Rosso e non ricordo se era già diventata BBC. Da pochi mesi ero già Red Ronnie e organizzai che in onda ci fosse un mio programma e che il momento in cui sarei entrato in chiesa la radio trasmettesse “Freedom ef expression”, dalla colonna sonora del film “Punto Zero (Vanishing Point)”. In effetti entrai in chiesa ascoltando questo brano alla radio. E prima di entrare i miei amici appesero un cappio all’ingresso. Ma, una volta varcata la porta della chiesa, spensi la radio, la passai ad un amico e tutto divenne ufficiale e serio. Al punto che ancora oggi siamo insieme. E ci sono due splendide bimbe, Jessica e Luna. Adesso è arrivata anche un cagnolina, Holly. Mi viene in mente il testo di una canzone di Vasco: Io e te, io e te Dentro un bar a bere e a ridere Io e te, io e te A crescere bambini, avere dei vicini Io e te, io e te Seduti sul divano Parlar del più e del meno Io e te, io e te Come nelle favole