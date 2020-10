Antonella Clerici, qual è il suo titolo di studio e in cosa è laureata?

Antonella Clerici è una delle conduttrici televisivi più amate ed apprezzate, ma sapete qual è il suo titolo di studio e in cosa è laureata?

Antonella Clerici, lo sappiamo benissimo, non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Attualmente al timone de ‘È sempre mezzogiorno’ dopo due anni di totale assenza dal piccolo schermo, è stata al timone di numerosi programmi televisivi. A partire, quindi, da ‘La Prova del Cuoco’, programma secolare di Rai Uno, fina a ‘Lo Zecchino D’Oro’, il ‘Festival di Sanremo’ e tanti altri ancora. Insomma, dal punto di vista lavorativo, la conduttrice decanta di un curriculum vitae ricco e soprattutto più che di successo. Ma cosa sappiamo, però, della sua carriera scolastica? Ed, in particolare, qual è il titolo di studio e in che cosa si è laureata Antonella Clerici? Siete curiosi di saperlo anche voi? Ecco tutti i dettagli.

Antonella Clerici, qual è il suo titolo di studio e in cosa si è laureata?

Dal punto di vista televisivo e lavorativo, lo ripetiamo, non le si può dire affatto nulla. Dalla sua prima apparizione televisiva, risalente intorno agli anni ottanta, Antonella Clerici ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. La sua prima apparizione televisiva, infatti, è avvenuta nel 1985. Ma da quel momento la carriera della conduttrice ha preso notevolmente il volo. Tanto da essere, ancora adesso, una delle presentatrici più amate ed apprezzate dal pubblico italiano. Quello che, però, adesso ci domandiamo è ben altro: se conosciamo a fondo la vita lavorativa della Clerici, cosa sappiamo, invece, della sua carriera scolastica? In particolare, siete curiosi di conoscere qual è il titolo di studio e in che cosa si è laureata Antonella Clerici? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, così come quella televisiva, anche quella scolastica è ricca di incredibili successi. Non soltanto, a quanto pare, la simpaticissima conduttrice televisiva ha conseguito il diploma presso il Liceo Classico Galileo Galilei di Legnano, a Milano, ma sembrerebbe che abbia ottenuto la Laurea in Giurisprudenza, uscendone addirittura con 110 e lode.

Quindi, ricapitolando: come titolo di studio Antonella Clerici ha un diploma di Liceo Classico ed, invece, si è laureata in Giurisprudenza. Insomma, una carriera ricchissima di successi, no?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui