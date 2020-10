Chiara Nasti sconvolgente, addio al vecchio look: ecco cosa ha fatto ai capelli la bellissima influencer.

Chiara Nasti è una delle influencer più amate e seguite del momento. In tv, l’abbiamo vista come naufraga in una recente edizione de L’Isola dei famosi, ma è sui social che è una vera e propria star. Il suo profilo ufficiale conta ben un milione e 700 mila followers, coi quali la bella partenopea condivide foto e video delle sue giornate. Dagli scatti lavorativi agli attimi di vita quotidiana, e, qualche ora fa, è apparso uno scatto che non è passato affatto inosservato. Il motivo? Chiara ha completamento rivoluzionato il suo look, dicendo addio al suo vecchio colore castano chiaro. Il cambiamento è stato davvero ‘drastico’ e i numerosi fan della napoletana non hanno potuto non commentare, date un’occhiata!

Chiara Nasti sconvolgente, addio al vecchio look: l’influencer ha tinto i capelli di rosa!

Sono tanti i vip che, per una ragione o l’altra, decidono di rivoluzionare improvvisamente il proprio look. Qualche giorno fa è stata Chiara Ferragni a spiazzare il pubblico, con un cambio look decisamente inaspettato. Oggi, invece, è stata la volta di un’altra Chiara, anche lei famosa influencer. Si tratta della Nasti, sorella di Angela, ex tronista di Uomini e Donne. Qualche ora fa, Chiara si è mostrata con una chioma decisamente diversa da quella con cui siamo abituati a vederla. Curiosi di vedere di cosa parliamo? Vi accontentiamo subito:

Eh si, Chiara sfoggia una lunga chioma, super liscia ma soprattutto super rosa! Un cambiamento ‘shock’, quello della Nasti, che per sembra nascondere un ‘segreto’. In tanti, infatti, hanno notato che si tratta di una parrucca.

Vero o falso, il cambio look della Nasti ha decisamente lasciato il segno! Il post è stato invaso dai commenti e dai likes dei numerosi fan, che si sono sbizzarriti. E voi, cosa ne pensate del nuovo aspetto della napoletana? La preferite col suo look abituale o in versione ‘pink’?