Nel corso dell’ottava diretta del GF Vip, Myriam Catania ha raccontato del gravissimo incidente di cui è stata vittima: il racconto choc.

Una puntata del GF Vip ricca di emozioni, come sempre. Nel corso dell’ottava diretta, infatti, non soltanto abbiamo saputo tutta la verità sul rapporto tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra e, soprattutto, perché hanno litigato diversi anni fa, ma anche perché abbia assistito alla ‘battuta d’arresto’ tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli e ad un momento più che emozionante di cui Myriam Catania è stata la protagonista indiscussa. Già nel corso di un daytime di questa settimana, l’ex moglie di Luca Argentero ha raccontato il percorso della sua vita. E si è emozionata nel raccontare alcuni episodi che hanno fortemente caratterizzato e segnato la sua vita. Durante l’ottava diretta del GF Vip, invece, Myriam Catania è ritornata a parlare del suo percorso ed, ovviamente, anche del gravissimo incidente che l’ha vista coinvolto alcuni anni fa. Vediamo molto più da vicino il suo racconto da brividi.

GF Vip, gravissimo incidente per Myriam Catania: racconto choc

Ancora prima di incontrare il suo bellissimo compagno, chiamata nella mistery room della casa del GF Vip, Myriam Catania non ha potuto fare a meno di raccontare il gravissimo incidente in cui è stata coinvolta anni fa. E che, com’è giusto che sia, ha fortemente cambiato la sua vita. Non sappiamo esattamente cos’è successo, sia chiaro. Fatto sta che, come ha raccontato anche la diretta interessata nel corso dell’ottava puntata, sembrerebbe che questo sia stato un evento davvero tragico. E, soprattutto, davvero disastroso. Le conseguenze di questo sinistro, infatti, sono state gravissime. Tanto da farle trascorrere non soltanto diverso tempo in coma, ma le ha anche procurato una faccia completamente deformata. Insomma, un periodo davvero difficile, da come si può chiaramente immaginare. Durante il quale, come raccontato dalla diretta interessata, ha avuto vicino Luca Argentero, il suo ex marito.

‘Voglio molto bene a Luca’, ha detto Myrima Catania, nel corso dell’ottava diretta del GF vip, dopo aver parlato del suo gravissimo incidente che l’ha vista coinvolta anni fa.

