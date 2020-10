In questa foto è davvero piccolissima, ma sapete che è stata anche una corteggiatrice di Uomini e Donne davvero amata? Ecco di chi parliamo.

Sono più di vent’anni che Uomini e Donne va in onda. Ed, anno dopo in anno, le persone che subentrano nel programma più famoso d’Italia riescono sempre a catturare l’attenzione in un vero e proprio batter baleno. Perché, parliamoci chiaro, si partecipa a Uomini e Donne per trovare l’amore, è vero. Ma la popolarità che ne consegue, soprattutto sui social, è davvero incredibile. È il caso, ad esempio, di questa ex corteggiatrice. Che, dopo la sua partecipazione al programma, ha preso ‘due piccioni con una fava’. Non soltanto perché si è fidanzata con il tronista di quella edizione ed è diventata madre di due splendidi bambini, ma anche perché ha catturato l’attenzione del pubblico, soprattutto quello femminile, in un modo davvero pazzesco. Tanto che adesso, nonostante siano passati anni dalla sua partecipazione, decanta di un seguito social davvero impressionante. Con un profilo Instagram ricco di followers, l’ex corteggiatrice non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con i suoi sostenitori. E lo ha fatto anche un po’ di ore fa. Quando ha deciso di sorprendere tutti con uno scatto del passato. Ed, in particolare, da bambina. Ecco, ma siete curiosi di sapere chi è l’ex corteggiatrice raffigurata da piccola? Diamoci uno sguardo insieme.

Qui è piccola, ma è stata anche un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: chi è?

Correva l’anno 2012 quando Francesca Del Taglia, per la prima volta in assoluto, partecipava a Uomini e Donne. Da quel momento, la sua vita è letteralmente cambiata. Non soltanto perché è riuscita a conquistare il cuore di Eugenio Colombo, all’epoca tronista con Andrea Offredi, ma anche perché è riuscita ad entrare nel cuore di tutto il pubblico italiano. Tanto che ancora adesso, nonostante siano passati quasi dieci anni dalla sua prima apparizione televisiva, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne decanta di un successo davvero clamoroso soprattutto sul suo canale social ufficiale. È proprio su Instagram, infatti, che la bella toscana condivide ogni cosa con i suoi sostenitori. Non soltanto cosa le succede durante le giornate oppure incantevoli scatti con il suo compagno e i loro due figli, ma anche incredibili scatti del passato. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando l’ex corteggiatrice ha voluto mostrare una foto di sé da piccola. Ecco, la domanda sorge spontanea: ma voi l’avevate riconosciuta? Certo, siamo abituati a vederla da grande. Eppure, alcuni tratti distintivi sono rimasti identici nel corso degli anni.

Stessi incantevoli occhi, capelli chiari come all’ora ed una bellezza davvero impressionanti: sono proprio questi alcuni tratti che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha mantenuto sin da piccola. Insomma, un vero e proprio spettacolo, no?

