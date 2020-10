eLa bellissima Stefania Orlando è uno dei punti di riferimento del GF Vip, un pilastro che, assieme a Matilde Brandi, riesce a mantenere gli equilibri all’interno della casa e che durante la diretta di ieri ha raccontato con coraggio la difficile scelta compiuta e i suoi motivi.

La bellissima Stefania Orlando, originaria di Roma, è uno dei volti piú apprezzati della televisione: conduttrice e attrice, ma anche cantante, il suo talento ha molteplici sfumature e la sua carriera sembra inarrestabile. Se prima di raggiungere il successo svolgeva un lavoro davvero impensabile, oggi Stefania Orlando è uno dei pilastri di questa edizione del GF Vip e, durante la puntata andata in onda ieri sera, ha raccontato con grande coraggio una difficile scelta di vita: scopriamo i dettagli. La conduttrice è sposata in seconde nozze con Simone Gianlorenzi, il suo grande amore di cui è innamoratissima, come ha dichiarato lei sulla passerella prima del suo ingresso nella casa. La coppia non ha avuto figli e proprio su questo argomento il conduttore del programma, Alfonso Signorini, si è intrattenuto a parlare con Stefania Orlando durante la diretta: grande commozione.

GF Vip, il coraggio di Stefania Orlando: “Non ho mai sentito così forte il desiderio di diventare mamma”

La dolce Stefania Orlando aveva toccato l’argomento figli parlando con Matilde Brandi, sua grande amica all’interno della casa del GF Vip e spiegato le ragioni per cui ha compiuto la scelta di non avere figli: “Forse dovrei vergognarmi” si è interrogata, con grande sensibilità. La conduttrice ha raccontato di non aver mai avvertito il forte desiderio di diventare mamma e sull’argomento si è tornati in diretta, con un momento di forte commozione durante la puntata. Stefania Orlando ha parlato con grande onestà e coraggio affermando di aver parlato fin dall’inizio della sua relazione con il marito del fatto di non volere figli e lui ha sempre dichiarato che non fosse un problema. Alfonso Signorini le ha chiesto il perché di questa decisione e lei ha spiegato che semplicemente non ha avvertito il bisogno della maternità, spiegando che l’amore materno si può canalizzare anche verso un marito, degli amici, gli animali. Antonella Elia, opinionista di questa stagione, ha confermato quanto sia difficile per le donne che compiono la scelta di non diventare madri, poiché spesso si avverte la pressione di dover mettere al mondo un figlio come fosse un “dovere”. Stefania Orlando ha condiviso: “Una donna è completa anche senza un figlio” e il suo coraggio e la sua forza sono di grande ispirazione.

Un messaggio molto toccante, quello di Stefania Orlando che ha espresso con grande coraggio.