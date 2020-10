Simona Ventura è una delle regine della televisione italiana, talentuosa e amatissima dal pubblico, ma in pochi sanno che lavoro faceva prima del successo: non lo immaginereste mai!

Un’artista dal talento incredibile che ha saputo valorizzare in tutti i campi in cui si è cimentata, dalla conduzione alla recitazione: Simona Ventura è una delle regine della televisione italiana, ma cosa faceva prima del successo?. Amatissima dal pubblico, il suo profilo Instagram è seguito da oltre un milione e settecentomila persone, fan che apprezzano le sue doti e il suo carattere sempre sincero e spontaneo e che attendono con trepidazione ogni aggiornamento che la riguardi. Ha esordito in televisione con la partecipazione al programma Domani sposi ma a regalarle la fama è la conduzione di Quelli che il calcio. Simona Ventura è stata anche una giornalista che si è occupata dell’ambito sportivo e da presentatrice si è trasformata in concorrente per il reality show L’Isola dei Famosi. Inoltre, la splendida showgirl è stata alla conduzione del Festival di Sanremo nel 2004. Non tutti, però, sono a conoscenza di quale lavoro abbia svolto la celebre Simona Ventura prima del successo e vi assicuriamo che non lo immaginereste mai!

Simona Ventura, sapete che lavoro faceva prima del successo?

La splendida conduttrice originaria di Bologna ha lavorato con i volti più celebri del panorama italiano, da Pippo Baudo a Mike Bongiorno, e si è consacrata come una delle regine del piccolo schermo. La sua bellezza incredibile, ancora oggi vanta un fisico mozzafiato, l’ha resa testimonial di diverse pubblicità e il suo talento si è espresso anche nella stesura di un libro autobiografico. Prima del successo, però, Simona Ventura ha svolto un lavoro molto particolare e c’è un episodio davvero incredibile a tal proposito. Da giovanissima, la magnifica conduttrice ricopriva il ruolo di contabile in un azienda dedita al trasporto ma, quando venne a sapere che lo stipendio era pagato dalla mamma, si licenziò. Indomita, decisa ad ottenere l’indipendenza e farcela con le proprie forze, Simona Ventura ottenne un nuovo lavoro come stiratrice di tovaglie per un circolo sportivo dedicato al tennis. La sua forza e il suo carattere fermo e deciso erano evidenti fin dagli esordi e, coadiuvati al suo talento e alla sua bellezza, l’hanno condotta fino al meritatissimo successo.

Eravate a conoscenza di questo incredibile retroscena sulla bella Simona Ventura?