Carla Bruni, conoscete la cugina? È una famosa attrice e ballerina

Per chi non conoscesse la cugina di Carla Bruni, in questo articolo vi diciamo chi è la famosa ballerina e attrice

Carla Bruni è una ex supermodella, cantautrice e Première dame di Francia, di nazionalità italiana ma naturalizzata francese. La donna si è trasferita in Francia all’età di sette anni. Ha iniziato la sua carriera come modella nel 1987, ma poi si è lanciata nella musica. Nel 2002 ha pubblicato il suo primo album, Quelqu’un m’a dit. Ha vinto due anni dopo la Victoires de la musique come l’artista musicale femminile dell’anno. In seguito ha pubblicato altri album, No Promises, Comme si de rien n’était, Little French Songs, A l’Olympia (live) e French Touch. La Bruni è la terza moglie dell’ex presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy, dal quale ha avuto una figlia, Giulia, nata il 19 ottobre 2011. È stata inserita dalla rivista Forbes nel 2010 al 35º posto nella lista delle donne più potenti del mondo.

Sapete chi è la cugina di Carla Bruni?

Carla Bruni è figlia dell’industriale e compositore Alberto Bruni Tedeschi e della pianista e attrice Marisa Borini. La donna, inoltre, è sorella dell’attrice Valeria Bruni Tedeschi. Aveva anche un fratello maggiore, Virginio, marinaio e fotografo, morto nel 2006 a 47 anni per complicazioni dovute all’HIV/AIDS. A lui è stata dedicata la Fondation Virginio Bruni Tedeschi e il Trophée Virginio. Al fratello maggiore, la Bruni ha dedicato anche la canzone Salut marin, contenuta nell’album Comme si de rien n’était. La famiglia Bruni Tedeschi ha origini ebraiche. Il nonno Virginio adottò il doppio cognome in seguito al matrimonio con la cattolica Orsola Bruni. In Italia la famiglia viveva nel Castello di Castagneto Po, venduto nel 2009 per 17,5 milioni di euro al principe saudita Al-Walid bin Talal, tredicesimo uomo più ricco del mondo. Tra la fine del 2007 e l’inizio del 2008, l’imprenditore torinese Maurizio Remmert ha dichiarato essere il vero padre di Carla Bruni. Attraverso di lui, Carla ha una sorellastra, Consuelo Remmert. Tra di loro pare ci sia un buon rapporto. La scoperta del padre biologico, avvenuta dopo la morte del padre naturale, rappresenta il momento centrale del film biografico È più facile per un cammello…, che nel 2002 Valeria Bruni Tedeschi ha girato ispirandosi alla storia della sorella.

Carla Bruni ha anche una cugina famosa: si tratta di Alessandra Martines, attrice e ballerina italiana naturalizzata francese. La Martines venne notata da Gianni Boncompagni, che la invitò, nel 1985, come étoile in televisione. La ballerina fu lanciata definitivamente nel programma TV Pronto, chi gioca?, condotto da Enrica Bonaccorti.