Chi è l’autrice con cui ha litigato Francesca Pepe: è un famoso volto della tv

Sapete chi è l’autrice con cui ha litigato Francesca Pepe durante la puntata del GF VIP? In questo articolo vi sveliamo la sua identità

Durante la puntata del 9 ottobre 2020, Francesca Pepe, concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip, ha litigato dietro le quinte con un’autrice. La discussione è stata raccontata in diretta dal conduttore del reality show Alfonso Signorini, che ha chiesto alla modella: “Perchè avete litigato?” e lei ha risposto “Così per malintesi. Sai com’è? Quando c’è la tensione della diretta magari le persone si agitano”. Signorini ha poi chiesto se avessero alzato le mani dietro le quinte e la Pepe ha risposto: “No, però quasi ci stavamo andando molto vicine. Non sopporto le mancanze di rispetto. Si è scaldata troppo, mi ha alzato la voce”.

Chi è l’autrice con cui ha litigato Francesca Pepe?

Francesca Pepe riesce a litigare proprio con tutti. Oltre che nella casa del Grande Fratello Vip, la modella ha litigato anche fuori dalle quattro mura. La Pepe, infatti, ha avuto un alterco dietro le quinte con un’autrice del GF VIP. Stiamo parlando di Irene Ghergo, volto storico della televisione italiana, nonché collaboratrice di Alfonso Signorini. La Ghergo è una storica autrice e talent scout, nota per aver collaborato a trasmissioni cult del piccolo schermo e aver scoperto decine di personaggi. È nata nel 1951 a Roma ed ha mosso i primi passi al fianco di Gianni Boncompagni, per il quale ha curato “Pronto, Raffaella?”, “Non è la Rai”, ma anche “Domenica In”, “Macao” e tanti altri programmi. La Ghergo, nel corso degli anni, ha lavorato con numerosi personaggi del mondo dello spettacolo: da Barbara Palombelli a Maurizio Costanzo, da Sandro Mayer a Pierluigi Diaco, fino ad Alfonso Signorini. Proprio sul conduttore del Grande Fratello Vip, la Ghergo rivelò in un’intervista a Gay.it: “Non ha deluso le mie aspettative, anzi. Una sera, salutandolo, gli dissi: ‘farò di te una star’. Non credo ci sia bisogno di aggiungere altro”.

Francesca Pepe non è l’unica ad avere avuto un battibecco con l’autrice del GF VIP. In passato, infatti, la Ghergo pare abbia avuto qualche screzio anche con Magalli, che adesso definisce “un nemico del passato” e poi aggiunge: “Oggi quando c’incontriamo ci abbracciamo”. Complicato anche il rapporto con Costantino della Gherardesca: “È una persona molto complicata”. Con chi, invece, sembra aver mantenuto un buon rapporto è Ambra Angiolini, una delle sue ‘creature’. La Ghergo, infatti, ha lanciato l’attrice a Non è la Rai.