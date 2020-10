GF Vip, in alcune delle sue recentissime Instagram Stories, Franceska Pepe si è lasciata andare ad un durissimo sfogo contro il programma.

È stata una delle protagoniste indiscusse di questa quinta edizione del GF Vip, Franceska Pepe. Seppure entrata nella casa più spiata d’Italia con qualche giorno di ritardo rispetto al primo gruppo, la bellissima modella milanese ha facilmente conquistato l’interesse da parte di tutti. Non soltanto da parte dei suoi compagni di viaggio, sia chiaro, ma anche del pubblico italiano. Certo, il suo percorso è terminato poco più di una settimana fa. Eppure, c’è chi, ancora adesso, la vorrebbe nuovamente in casa. D’altra parte, lo abbiamo raccontato anche in un nostro recente articolo, sembrerebbe che qualcosa nel televoto non sia quadrato. Ed è per questo motivo che si è ampiamente valutato di farla entrare nuovamente. È stato così? Nient’affatto! È proprio per questo motivo che, durante il suo viaggio da Roma a Milano per la puntata di Domenica 11 Ottobre di Live-Non è la D’Urso, Franceska Pepe si è lasciata andare ad un durissimo sfogo contro il GF Vip e i suoi autori. Ecco cos’è successo esattamente.

GF Vip, il durissimo sfogo di Franceska Pepe: cos’è successo

Risale a pochissime ore fa, il durissimo sfogo che Franceska Pepe, dopo la puntata del GF Vip di Venerdì 9 Ottobre, ha avuto sul suo canale social ufficiale. Come dicevamo precedentemente, in questi ultimi giorni, si è parlato tantissimo del ‘televoto irregolare’ e della serissima probabilità che la modella milanese potesse varcare nuovamente la soglia rossa di Cinecittà. Invece, non soltanto non è stato affatto così, ma non se n’è anche parlato nel corso dell’ultima diretta. Ed è proprio per questo motivo che, in alcune sue IG Stories, Franceska Pepe si è lasciata andare ad un durissimo sfogo subito dopo l’ultima puntata del Gf. ‘Lo trovo vergognoso’, ha iniziato a dire l’ex concorrente. Sottolineando, tra l’altro, di quanto, nel corso dell’ottava puntata del reality di Canale 5, ci sia concentrati su altre questioni, anziché parlare di quanto sta accadendo dopo la sua eliminazione. ‘Credo che dei chiarimenti siano doverosi’, ha continuato a dire.

‘Tutta Italia si sta chiedendo del televoto’, ha iniziato a dire Franceska Pepe in questo durissimo sfogo dopo la puntata del GF. Cosa accadrà adesso? Staremo a vedere!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui