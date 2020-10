Scopriamo chi è Silvia Brigatti, la tatuatrice milanese che in passato è stata in coppia con il marito rapper di Chiara Ferragni.

La sua passione per i tatuaggi la rende una vera artista: Silvia Brigatti ama molto il suo lavoro, come si può notare dal suo account Instagram, pieno di foto che ritraggono i tatuaggi fatti da lei. Questo talento le ha dato molte soddisfazioni in campo lavorativo, ma non solo: le hanno fatto incontrare anche l’amore! Lei infatti è l’ex fidanzata di Fedez, ma prima di diventarlo è stata la sua tatuatrice. Nata nel 1988 a Milano, bionda e solare, Silvia ha avuto una storia molto importante col rapper, terminata nel 2011. Il loro dev’essere stato un rapporto davvero ‘speciale’ se ancora oggi tra la tatuatrice il suo ex fidanzato esiste una profonda amicizia: basti pensare che la bella Silvia fu perfino invitata al matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni. Della sua vita privata sappiamo che è attualmente fidanzata con un collega, Francesco, il cui pseudonimo su Instagram è ‘xevion_tattoo’. Il nickname di Silvia Brigatti invece è, sia su Instagram che su Facebook, ‘Faty’. Grande amante degli animali, specialmente dei cani, Silvia molto probabilmente è la destinataria della canzone di Fedez del 2015, intitolata ‘L’ex ragazza migliore del mondo’.

Silvia Brigatti, l’ex che Fedez presentò ai follower

Quando un anno fa il rapper intraprese il progetto ‘Hive Tatoo Art Gallery’, la presentò ufficialmente ai suoi follower su Instagram, in una serie di storie, in cui spiegava che lei era Silvia, sua ex fidanzata di dieci anni fa. Il cantante rivelò anche che la loro separazione fu molto tranquilla: “Ci siamo lasciati e non ci siamo mai uccisi. Io e Silvia, quando avevamo circa 21 anni, da soli ci siamo aperti il nostro primo studio di tatuaggi”. In quel periodo, infatti, Fedez aveva deciso di unire l’arte e i tatuaggi, sue grandi passioni, aprendo una galleria d’arte in cui ci sarebbe stato anche uno studio di tatuaggi per dare la possibilità ai giovani artisti di esprimere il loro talento liberamente.

Complimenti a Fedez e a Silvia per aver saputo mantenere un bel rapporto nonostante la loro storia sia finita.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui