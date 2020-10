Ci sarà la terza stagione di Doc – Nelle tue mani? Di seguito vi riportiamo le parole di Luca Argentero a Domenica In

Doc – Nelle tue mani è una serie televisiva diretta da Jan Maria Michelini e Ciro Visco. La serie è ispirata alla vera storia del primario Pierdante Piccioni, il quale, risvegliatosi dal coma dovuto a un incidente stradale avvenuto il 31 maggio 2013 che gli ha causato lesioni cerebrali, ha dimenticato tutto quello che è successo nei dodici anni prima dell’accaduto. La serie è andata in onda tra fine marzo e inizio aprile 2020. Inizialmentera era composta da sedici episodi, ma poi le riprese della serie tv sono state sospese a causa della diffusione del Coronavirus e sono andati in onda solo otto episodi. La prima stagione è stato un autentico successo: la serie tv con protagonista Luca Argentero ha superato addirittura otto milioni di telespettatori, scardinando la concorrenza delle reti avversarie. Adesso è tutto pronto per la seconda stagione con altri otto episodi.

Doc – Nelle tue mani, ci sarà la terza stagione?

Doc – Nelle tue mani risulta essere una delle serie televisive più apprezzate del momento. La prima stagione, sospesa a causa dell’ondata di Covid, ha raggiunto ben otto milioni di telespettatori. Se i numeri della prima stagione dovessero essere confermati con la messa in onda della seconda stagione, la produzione potrebbe pensare addirittura ad una terza stagione. L’attore protagonista, Luca Argentero, che nella serie tv interpreta il primario Pierdante Piccioni, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell’intervista a Domenica In: “La serie ha radunato famiglie davanti alla tv, non ci si litigava più il telecomando”. Argentero ha raccontato di essere stato fermato per strada per il personaggio di Pierdante Piccioni e questo nella sua carriera non gli era mai capitato.

Riguardo ad una probabile terza stagione di Doc – Nelle tue mani, Luca Argentero ha dichiarato: “Ci sarà un bel finale, poi vediamo…“. I fan ovviamente sperano che questa non sia l’ultima stagione.