Domenica In, Maria De Filippi con la voce rotta in diretta televisiva: la conduttrice non riesce affatto a trattenersi, racconto da brividi.

Sapevamo perfettamente che questa puntata di Domenica In dell’11 Ottobre sarebbe stata imperdibile. E, in effetti, è stato proprio così. Protagonista indiscussa di questo nuovo appuntamento è stata proprio lei: Maria De Filippi. A distanza di qualche anno dallo ‘stop’ clamoroso ed inaspettato, la regina di Mediaset è approdata negli studi dell’azienda di Viale Mazzini in tutta la sua eleganza e raffinatezza. E così, dopo un momento emozionante di Mara Venier, ha iniziato a raccontare e a svelare diversi ‘altarini’. Un’intervista lunghissima e, soprattutto, bellissima, bisogna ammetterlo. Durante la quale, però, non è riuscita nemmeno lei a trattenere la sua emozioni. Siamo abituati a vederla imperscrutabile, soprattutto quando legge le storie a C’è Posta per Te, invece, durante la sua intervista a Domenica In, Maria De Filippi si è mostrata con la voce rotta. Perché? Scopriamo insieme ogni cosa.

Domenica In, Maria De Filippi con la voce rotta: cos’è successo

Non soltanto Maria De Filippi ha svelato alcuni incredibili e, soprattutto, divertentissimi retroscena su Maurizio Costanzo, nel corso della sua intervista a Domenica In, ma ha parlato della sua infanzia e dei suoi genitori. Ancora prima di parlare della sua vita attuale, la regina di Mediaset non ha potuto fare a meno di parlare delle sue origini. Ed è proprio in quest’occasione che, con la voce rotta, la conduttrice di ‘Uomini e Donne’, ‘Amici’ e tantissimi altri programmi televisivi non si è affatto trattenuta dal dimostrare la sua emozione. Proprio lei che, durante la lettura delle lettere a ‘C’è Posta per Te’ è sempre apparsa ferma, non ha affatto potuto nascondere la sua commozione nel parlare di sua madre e di suo padre.

Un momento davvero magico, quello vissuto durante l’intervista di Maria De Filippi a Domenica In, bisogna ammetterlo. Anche perché visibilmente emozionata e commossa, c’è da dirlo, l’abbiamo vista davvero pochissime volte.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui