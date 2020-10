Domenica In, Maria De Filippi entra nello studio televisivo e Mara Venier si commuove subito dopo: ‘Sono emozionata’, cos’è successo.

Era il momento tanto atteso di questa Domenica pomeriggio, c’è da ammetterlo. E, finalmente, dopo diverso tempo, la missione si è conclusa: Maria De Filippi è ospite di Mara Venier nel corso della puntata odierna 11 Ottobre di Domenica In. Un momento tanto atteso, come dicevamo precedentemente. Anche perché, come ben sapete, una sua intervista nello studio di Domenica In era previsto anche negli scorsi, ma all’ultimo minuti era tutto saltato. Una decisione drastica, dunque. E che, come raccontato anche dalle dirette interessate, ha letteralmente colpito e spiazzato entrambe. Adesso, però, Mara Venier può dire di aver vinto. E di aver accolto nel suo programma più che di successo la grandissima De Filippi. È proprio per questo motivo che, appena entrata nello studio di Domenica In, Mara Venier non ha potuto fare a meno di trattenere le lacrime alla vista di Maria De Filippi. Ecco cos’è successo esattamente.

Domenica In, Maria De Filippi entra e Mara Venier si commuove

Sappiamo benissimo che tra le due grandissime donne di spettacolo c’è un rapporto di amicizia davvero impressionante. Non soltanto perché, come sottolineato dalla diretta interessata, secondo la conduttrice veneta, la regina di Mediaset è stata colei che, in un momento davvero difficile, le ha teso la mano, ma hanno anche condiviso insieme tantissime esperienze insieme. È proprio per questo motivo che la Venier ha voluto fortemente la presenza della De Filippi a Domenica In. E così, dopo un tentativo andato a male poco più di un anno fa, la zia Mara può dire di avercela fatta. Un’emozione davvero indescrivibile, da come si può chiaramente immaginare. Soprattutto per la colonna portante di Domenica In. È proprio per questo motivo che, appena entrata in studio, Mara Venier non ha potuto affatto trattenere la sua emozione.

‘Sono emozionata’, ha detto Mara Venier appena Maria De Filippi è entrata nello studio di Domenica In. Non nascondendo, quindi, la sua gioia per questa ospitata.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui