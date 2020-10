Renzo Arbore, chi erano i suoi genitori e che lavoro facevano?

Renzo Arbore è uno dei cantautori più conosciuti ed amati, ma chi erano i suoi genitori e, soprattutto, che lavoro facevano?

Renzo Arbore, ammettiamolo, non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Con una carriera alle spalle ricca di intramontabili successi, il cantautore, disc jockey, produttore musicale e molto altro ancora continua a decantare di un clamore davvero incredibile. Seppure, infatti, si sia completamente ritirato a vita privata e non sia più un volto fisso del piccolo schermo, il buon Arbore continua a far sognare ed incantare tutti i suoi ammiratori ogni volta che appare in tv. D’altra parte, il cantautore ha da poco compiuto 83 anni. Quindi, le sue storie di vita sono davvero appassionanti. Come, senza alcun dubbio, sarà quella che racconterà nel corso della sua intervista odierna a Domenica In. Insieme a Maria De Filippi e Luca Argentero, il cantautore foggiano sarà uno degli ospiti di Mara Venier, d’altra parte, sappiamo benissimo che i due sono stati legati sentimentalmente diversi anni e che, purtroppo, sono uniti da una triste vicenda. Non sappiamo, ovviamente, di che cosa parlerà il buon Arbore. Senza alcun dubbio, parlerà della sua infanzia, della sua carriera e dei suoi genitori. A proposito, ma chi erano i genitori di Renzo Arbore e che lavoro facevano? Ecco tutti i dettagli.

Una nuova puntata di Domenica In sta per iniziare e, come previsto, sarà ricca di ospiti davvero incredibile. A partire, quindi, dalla parentesi dedicata a Ballando con le Stelle fino a Maria De Filippi, Luca Argentero e Renzo Arbore. In tutti e tre i casi, ovviamente, non sappiamo esattamente cosa racconteranno e sveleranno in diretta televisiva. Senza alcun dubbio, però, parleranno della loro vita, della loro carriera ed, ovviamente, dei loro genitori. Ecco, ma a proposito di questo, chi erano i genitori di Renzo Arbore e che lavoro facevano? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che entrambi abbiano avuto a che fare con un mondo completamente diverso da quello scelto dal loro figlio. D’altra parte, lo stesso Arbore, in una sua intervista per ‘Famiglia Cristiana’ risalente al 2015, ha dichiarato che suo padre avrebbe voluto che intraprendesse un’altra strada completamente estranea a quella della musica. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? A quanto pare, sembrerebbe che suo padre Giulio Arbore facesse il dentista. E che avrebbe voluto, come dicevamo precedentemente, che anche suo figlio intraprendesse questo cammino proprio come lui. Per quanto riguarda sua madre, invece, sembrerebbe che Giuseppina Cafiero, questo è il suo nome, fosse una casalinga.

