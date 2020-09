Mara Venier, immenso dolore: il dramma che ha cambiato la sua vita

Nel corso di una sua intervista a Maurizio Costanzo, Mara Venier ha parlato anche dell’immenso dolore provato per un incredibile dramma: le sue parole.

È una delle regine indiscusse della televisione italiana, Mara Venier. Al timone di numerosi e diversi programmi televisivi di successo, la conduttrice veneta decanta di un clamore e di un seguito davvero strepitoso. In pochissimi, però, sanno che, alle spalle, la colonna portante di ‘Domenica In’ ha un passato per nulla facile. Non soltanto, come rivelato dalla diretta interessato e come vi abbiamo raccontato in diversi articoli, la Venier ha vissuto un momento davvero difficile in seguito alla morte di sua madre, ma ha anche provato un dolore immenso che per un altro episodio che ha letteralmente e completamente cambiato la sua vita. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata la diretta interessata. Che, in una intervista, risalente al 2017, a Maurizio Costanzo, non ha potuto fare a meno di raccontare questo immenso dramma.

Mara Venier, immenso dolore per questo incredibile dramma: l’episodio che ha sconvolto la sua vita

Attualmente, lo sappiamo benissimo, Mara Venier è felicemente sposata con Nicola Carraro. Ancora prima di lui, però, la conduttrice televisiva ha vissuto altri amori. Che, in un modo e nell’altro, l’hanno particolarmente segnata. È il caso, ad esempio, del rapporto vissuto con Renzo Arbore. I due, che, tra l’altro, sono stati fidanzati per più di dieci anni, sono stati i protagonisti di un immenso dramma. A rivelare ogni cosa a tal proposito, come dicevamo precedentemente, è stata la diretta interessata a Maurizio Costanzo, nel corso della sua ospitata a ‘L’Intervista’ nel 2017. È proprio in quest’occasione che, oltre a parlare della sua famiglia e della morte di sua mamma, la ‘zia Mara’ ha raccontato del loro immenso dolore legato ad un particolare episodio: l’aborto. Siamo intorno gli anni ’90 e, in concomitanza con il successo televisivo, Mara Venier vive una splendida storia d’amore con Renzo Arbore. I due saranno legati fino al 1997, ma la loro storia verrà completamente sconvolta dalla morte del loro primo figlio. Un evento davvero spiacevole, da come si può chiaramente immaginare. E che ancora adesso, nonostante gli anni passati, procurano alla conduttrice un’enorme sofferenza. ‘Una ferita profonda che non voglio aprire’, ha rivelato la Venier in una sua recentissima intervista al settimanale ‘Di Più’.

‘C’è stata una gravidanza interrotta molto avanzata. Insomma, è stato un grande dolore per tutti e due’, ha rivelato Mara Venier nel corso della sua intervista a Maurizio Costanzo. Specificando, tra l’altro, che, dopo la loro separazione, lei e Renzo Arbore sono rimasti in ottimi rapporti, anche se, a quanto pare, il cantante sarebbe un po’ più restio a frequentarla.

