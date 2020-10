Uno scontro incredibile avvenuto in diretta, quello tra Franceska Pepe, ex concorrente del GF Vip e Vittorio Sgarbi, il celebre politico: ecco cos’è accaduto.

Erano entrambi ospiti di Live-Non è la D’Urso, il celebre programma condotto dalla bella Barbara D’Urso, amatissima conduttrice, quando i toni tra i due si sono scaldati: lo scontro in diretta tra Franceska Pepe e Vittorio Sgarbi. Lei, seconda eliminata ufficiale dalla casa del GF Vip, dove è stata protagonista di diverse liti con gli altri inquilini e perfino con un’autrice della produzione. Lui, famoso politico e critico d’arte italiano, noto per il suo carattere istintivo. Durante la clip di presentazione mostrata al suo ingresso al GF Vip, la modella aveva raccontato di sé e parlato anche di Vittorio Sgarbi affermando che “la storia con Vittorio è una storia importante nella mia vita”, salvo poi aggiungere che è durata sette ore. Se qualche tempo il politico aveva parlato in tono molto gentile di Franceska Pepe, descrivendola come una donna molto bella e descrivendo in modo idilliaco il loro incontro durante una mostra a Sanremo, le cose sono cambiate durante la diretta di Live-Non è la D’Urso: tra la modella e Vittorio Sgarbi c’è stato un vero e proprio scontro.

Vittorio Sgarbi e Franceska Pepe: i toni si accendono in diretta a Live-Non è la D’Urso

Pare che tutto sia iniziato con alcune dichiarazioni fatte dalla modella ad un altro inquilino, Tommaso Zorzi, riguardo a come sarebbero andate davvero le cose tra lei e il celebre critico d’arte. Franceska Pepe avrebbe raccontato che il gossip riguardo la loro storia nacque in seguito ad una domanda rivolta a Vittorio Sgarbi: se fosse o meno la sua fidanzata, domanda a cui lui rispose con una battuta. La modella ha precisato, in diretta a Live-Non è la D’Urso, che tra loro non c’è stato nulla, nemmeno un bacio, cosa che Vittorio Sgarbi smentisce con fermezza. Il politico insiste riguardo al loro essersi appartati dietro una sorta di quadro o porta. In un botta e risposta di accuse e smentite, i toni si sono fatti sempre più accesi e lo scontro in diretta tra Frensceska Pepe e Vittorio Sgarbi sembra non essere arrivato ad una conclusione che li mettesse d’accordo. Il politico ha insistito e affermato che ci fosse anche un testimone e che la modella abbia sfruttato l’episodio per andare al GF Vip e la giovane ha continuato a negare che tra loro sia mai avvenuto alcunché se non delle cene durante alcuni eventi. La questione è stata poi chiusa da Barbara D’Urso quando la situazione ha iniziato a diventare troppo accesa.

E voi, cosa ne pensate? Cosa c’è stato davvero tra la modella e il critico d’arte?