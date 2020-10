Spunta un fuori onda durante la puntata del GF VIP: la concorrente Stefania Orlando lo ha detto chiaramente, guardate il video!

E’ iniziata una nuova puntata del GF VIP: la serata di questo 12 ottobre 2020 è iniziata in maniera ‘frizzante’. Antonella Elia, opinionista del programma, si è scagliata contro Myriam Catania per le sue ripetute richieste di farle abbandonare la casa: la concorrente vorrebbe tornare dalla sua famiglia, dal suo compagno e da suo figlio, e tale parole la Elia non le ha proprio apprezzate. ‘Questo comportamento mi sembra quello di una bambina capricciosa’ sono state le parole in diretta dell’opinionista. Cos’altro ci regalerà questo Grande Fratello VIP? Intanto pochi minuti fa è spuntato un ‘fuori onda’ davvero clamoroso: il portale Trash Italiano ha beccato Stefania Orlando proprio in quel momento! Ecco cosa è successo.

GF VIP, spunta il clamoroso fuori onda: Stefania Orlando lo ha detto chiaramente

La concorrente Stefania Orlando si è lasciata andare ad una confessione con Tommaso Zorzi durante la diretta del GF VIP questa sera di 12 ottobre. L’episodio è stato beccato da Trash Italiano il quale ha pubblicato quanto accaduto sul suo canale Instagram: nel mini clip mostrato dal canale social del portale si vedono i due concorrenti sul divano, preparati per la puntata di questo lunedì 12 ottobre. La telecamera è puntata su Stefania che guarda Tommaso e confessa: “Io ho preso uno Xanax”. L’influencer non è riuscito a contenersi ed ha riso sotto i baffi. Ecco il video:

Cos’è lo xanax? Si tratta di un ansiolitico a breve durata d’azione che viene usato contro attacchi di panico o diversi disturbi d’ansia. Perchè ha preso questo medicinale la Orlando? Forse per l’ansia provocata dal televoto? Potrebbe essere stata anche una battuta dato che il suo coinquilino ha reagito sorridendo. La verità non la conosciamo ma l’episodio non è passato di certo inosservato!