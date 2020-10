GF Vip | Matilde Brandi, spunta una voce fuoricampo nel bel mezzo della diretta: il commento al veleno, scoppia il caos in casa.

Come al solito, le emozioni ed, ovviamente, i colpi di scena non si sono affatto attendere nel corso della nona diretta del Grande Fratello Vip. E così, dopo le durissime parole di Antonella Elia nei confronti di Myriam Catania, abbiamo assistito a qualcosa di davvero incredibile. Infatti, nel momento in cui, nella casa del GF Vip si è annunciato il nome della prima nominata salvata, si è sentita una voce fuoricampo che si è scagliata contro Matilde Brandi. Ebbene si. Avete letto proprio bene. La ballerina romana stava tranquillamente parlando con l’opinionista del reality di Canale 5, quando, ad un certo punto, è stata la destinataria di un commento davvero al veleno. ‘Se tutte le amiche sono come te, è meglio restare da soli’, ha detto questa voce ‘fuoricampo’, scatenando un vero e proprio caos in studio. Ecco, ma di chi parliamo esattamente.

GF Vip | Matilde Brandi, la voce fuoricampo è contro di lei: è successo di tutto

‘Se tutte le amiche sono come te, è meglio restare da soli’, ha detto questa voce ‘fuoricampo’, sono proprio queste le parole che la voce fuoricampo ha riferito contro Matilde Brandi nel corso della nona diretta del GF Vip. Ecco, ma cos’è successo esattamente? E, soprattutto, chi è stata colei che si è lasciata andare a questo commento davvero al veleno. Beh, la risposta è davvero semplice: Franceska Pepe. Matilde Brandi, come dicevamo precedentemente, stava parlando delle sue amiche con Antonella Elia quando l’ex concorrente del GF Vip si è lasciata andare a questo durissimo commento. Una vera e propria voce fuoricampo, sia chiaro. Perché, in quel preciso momento, la modella milanese aveva il microfono spento. Quindi, è stata letteralmente un’incursione. Che, tra l’altro, non è affatto piaciuta ai suoi ex compagni di viaggio. Myriam Catania, infatti, nel ritornare a sedersi sul divano, ha chiaramente dichiarato di non capire affatto l’atteggiamento dell’ex coinquilina.

Con questa voce fuoricampo, c’è da ammetterlo, Franceska Pepe ha spiazzato tutti i telespettatori del GF Vip ed, in primis, Matilde Brandi. Voi vi aspettavate che la modella milanese avesse reagito così?

