Per la diretta di questa sera del GF VIP, Myriam Catania ha scelto un look particolare: l’abito è luminoso ma non solo, due dettagli hanno attirato particolarmente l’attenzione!

Una nuova puntata del Grande Fratello VIP è iniziata questa sera di 12 ottobre: tantissimi colpi di scena sono attesi. La nuova diretta è iniziata con un video di Myriam Catania: la concorrente ha espresso più volte la volontà di tornare a casa dalla sua famiglia. L’attrice nel pomeriggio si è seduta sul tavolo della sala da pranzo mentre i coinquilini la guardavano: Myriam ha letto una lettera ai suoi compagni d’avventura scritta nelle ultime ore. La Catania nonostante abbia fatto richiesta più volte di abbandonare la Casa, ha deciso che tale decisione la prenderà il pubblico: cosa decideranno i telespettatori che guardano il reality da casa? La salveranno o no? Intanto questa sera hanno notato tutti un look davvero trasgressivo di Myriam: sono balzati agli occhi due dettagli. Ecco di cosa si tratta.

GF VIP, il look di Myriam Catania: tutti hanno notato quel particolare

La concorrente del GF VIP questa sera ha scelto un look davvero luminoso e piuttosto sensuale: Myriam Catania indossa una maglia lunga dorata e luccicante che si apre ai lati. Proprio poichè è aperta ai lati delle gambe, ha scelto di indossare una culotte nera: oltre ad avere la gamba quasi totalmente scoperta, c’è un altro dettaglio ad aver attirato l’attenzione. Il vestito è quasi trasparente: i più curiosi hanno fatto caso al fatto che non indossa il reggiseno! Con il suo bel viso ed il suo look sta facendo innamorare tutti l’attrice e doppiatrice! C’è da dire che ha usato spesso abiti particolari durante le dirette del programma condotto da Alfonso Signorini. Vi mostriamo subito quello di questa sera: