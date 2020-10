Sapete l’età di Guenda Goria? In molti se lo chiedono: ecco quanti anni ha la concorrente del Grande Fratello VIP, in gioco con sua madre Maria Teresa Ruta.

L’edizione in corso del Grande Fratello VIP sta regalando tantissimo intrattenimento: il reality condotto da Alfonso Signorini sta avendo un enorme successo. La vicenda di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, le risate che regalano Tommaso Zorzi e Francesco Oppini o lo spogliarello di Patrizia De Blanck sono alcuni degli episodi più chiacchierati. Tutti i protagonisti VIP fanno molto chiacchierare, ognuno per un motivo: oggi vi parliamo di Guenda Goria. La concorrente ha fatto il suo ingresso nella casa con la sua mamma, Maria Teresa Ruta: la figlia della conduttrice televisiva e del giornalista sportivo Amedeo Goria, ha deciso di partecipare al reality per vivere una nuova ed inedita avventura. Guenda è una bellissima donna dai capelli biondi, con un fisico pazzesco ed un sorriso contagioso: in molti si chiedono la sua età. Ve la sveliamo subito!

Grande Fratello VIP Guenda Goria: sapete quanti anni ha? L’età della concorrente

Guenda Goria è una delle concorrenti del Grande Fratello VIP. La figlia di Maria Teresa Ruta è entrata a far parte del reality insieme alla mamma e giocano come unico concorrente: si sta facendo conoscere a pieno la donna che forse ha fatto girare la testa a Massimiliano Morra. Tra i due sembra ci sia un feeling particolare. Ma come resistere alla sua bellezza? Guenda con le sue forme, i suoi occhi chiari ed il suo sorriso conquista tutti: ma sapete quanti anni ha? Beh, la sua età è davvero incredibile. Guenda è una classe ’88! Il 4 dicembre 2020 compirà 32 anni! Splendida e giovane: farà letteralmente perdere la testa ad uno dei concorrenti del GF VIP? Questo è un suo post pubblicato sul suo canale Instagram:

Non è incantevole? I fan sono rimasti letteralmente incantati di fronte questo scatto al mare.