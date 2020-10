Giulio Golia rompe il silenzio e fa sapere le sue condizioni di salute: lo scorso 3 ottobre ha comunicato di aver contratto il Coronavirus, ecco come sta oggi.

Giulio Golia, inviato de Le Iene, è risultato positivo al Coronavirus lo scorso 3 ottobre. Uno dei protagonisti del programma televisivo non è stato infatti presente nelle prime puntate andate in onda: fu proprio lui a comunicare sul suo canale Facebook di aver contratto il Covid-19. ”Purtroppo ho scoperto di essere entrato in contatto con una persona positiva al Coronavirus, sono corso a fare un tampone e ho avuto il responso: sono positivo anche io” sono state le parole del conduttore televisivo. Quando ha reso nota la sua positività al virus ha confessato di star bene: “Ho un leggero mal di testa ma per ora mi sento bene”. A distanza di giorni come sta Giulio Golia? Proprio nelle ultime ore ha fatto sapere le sue condizioni di salute. Ecco il nuovo post su FB.

Coronavirus, Giulio Golia rompe il silenzio: “Spero che il peggio sia passato”

Le notizie sul suo conto risalivano all’8 ottobre: Giulio Golia aveva pubblicato sul suo canale Facebook una fotografia dei suoi amici che avevano deciso di fargli visita a distanza, ovvero da strada! A distanza di giorni finalmente ha aggiornato i suoi fan sulle sue condizioni di salute: lo scorso 3 ottobre l’inviato de Le Iene ha annunciato di aver contratto il Coronavirus. Solo oggi, 13 ottobre, fa sapere di stare meglio. “Buongiorno, in tanti mi chiedete delle mie anzi, nostre ,condizioni mediche:Molto meglio penso e spero che il peggio sia passato” ha scritto il Golia sul suo profilo FB mostrando un suo selfie.

Buongiorno, in tanti mi chiedete delle mie anzi, nostre ,condizioni mediche:Molto meglio penso e spero che il peggio sia passato #grazieatutti #perlaffetto #covid_19 Pubblicato da Giulio Golia su Martedì 13 ottobre 2020

Sono tantissimi i messaggi, oltre mille, arrivati per il noto personaggio televisivo: “Ti sono vicina”, “Buona guarigione” sono alcuni di questi. Giulio Golia sta ancora combattendo contro il virus che non dà tregua a tutti i cittadini del mondo: speriamo in una prontissima guarigione per il noto volto de Le Iene.