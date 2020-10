Cristiano Ronaldo positivo al Covid-19: arriva la reazione di Georgina

Cristiano Ronaldo è positivo al Covid-19: arriva la reazione della compagna Georgina, che pubblica una foto su Instagram

Il Coronavirus non fa sconti. Il temibile virus, che da gennaio ha generato centinaia di migliaia di morti in tutto il mondo, colpisce veramente tutti. Uno degli ultimi ad essere risultato positivo è Cristiano Ronaldo, tra i numeri uno al mondo nel calcio e attaccante della Juventus. Il calciatore si trovava in ritiro con la sua nazionale quando è risultato positivo al Covid-19. Il portoghese dovrà restare in isolamento domiciliare almeno per quindici giorni. Ronaldo non è l’unico sportivo ad essere risultato positivo al Coronavirus. Prima di lui, infatti, anche Zlatan Ibrahimovic, che da qualche giorno, dopo una lunga quarantena, è tornato ad allenarsi con la squadra.

Cristiano Ronaldo positivo al Covid-19: la reazione di Georgina

La positività di Cristiano Ronaldo al Covid-19 arriva come un fulmine a ciel sereno sia per la Juventus che per la nazionale portoghese. Il calciatore per qualche giorno non sarà a disposizione del club e dovrà restare in isolamento. Ronaldo sarà lontano anche dalla sua compagna, Georgina Rodriguez, che tra le stories di Instagram ha pubblicato una foto di una loro videochiamata: “Tu sei la mia ispirazione“.

La storia d’amore tra Cristiano Ronaldo e Georgina pare sia nata nel novembre del 2016, quando sono stati avvistati per la prima volta a Disneyland Paris. Da lì a poco la loro relazione divenne ufficiale. La Rodriguez ha dato alla luce due gemelli, facendo diventare Cristiano papà per la seconda volta. Il loro amore è molto forte e la modella segue ovunque il compagno. Anche Cristiano, però, ha presenziato a Sanremo, quando la Rodriguez è stata co-conduttrice del Festival della canzone italiana. L’amore si dimostra sia nella buona che nella cattiva sorte e anche in questo caso la Rodriguez ha fatto sentire la sua vicinanza a CR7.