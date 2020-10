Dayane Mello, accuse choc: il suo rapporto con la figlia

Accuse choc a Mattino 5 su Dayane Mello, riguarda il suo rapporto con la figlia: ecco le parole di Biagio D’Anelli

Dayane Mello è una delle concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La modella in passato è stata legata sentimentalmente con Stefano Sala, anche lui ex concorrente del reality show, con il quale ha avuto una figlia, Sofia. La brasiliana nei giorni scorsi ha avuto una crisi nella casa più spiata d’Italia perchè le sue coinquiline avevano potuto sentire telefonicamente i propri bambini, mentre lei era rimasta ‘esclusa’. Il conduttore Alfonso Signorini si era giustificato dicendo che non tutto dipendeva dalla produzione. Fortunatamente Dayane è riuscita a parlare con Sofia e la conversazione è stata mandata in onda durante la diretta del 12 ottobre.

Nella puntata odierna di Mattino 5 si è parlato molto di Grande Fratello Vip e di una concorrente in particolare, Dayane Mello. La modella di origini brasiliane è stata una delle protagoniste della puntata andata in onda ieri sera su Canale 5. Il conduttore Alfonso Signorini ha mandato in onda la conversazione avuta tra la Mello e la figlia Sofia. Un video molto emozionante, che ha fatto scendere qualche lacrima anche ai suoi coinquilini. Nella puntata di oggi di Mattino 5, però, Biagio D’Anelli ha screditato la modella brasiliana, facendo delle accuse choc. D’Anelli, infatti, ha dichiarato che Dayane non passerebbe moltissimo tempo con la figlia, non per questioni lavorative, ma perchè sarebbe più interessata a fare la bella vita. Biagio ha sottolineato come la realtà dei fatti sarebbe lontana da quanto dichiarato dalla brasiliana nella casa del GF VIP.

Parole veramente forti, che potrebbero scatenare una reazione di Dayane Mello una volta uscita dalla casa più spiata d’Italia. La modella brasiliana avrà sicuramente modo di replicare alle accuse.